Въезд в Москву ограничат на время чемпионата мира по футболу-2018 Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Ограничения въезда не будут действовать для транспортных средств, регулярно перевозящих пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам и автобусы регулярных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам. Также право на въезд в Москву будут иметь транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Автобусы должны будут обеспечить передачу информации о местонахождении, своем направлении и скорости движения в транспортную дирекцию ЧМ-2018. Кроме того, въезд будет открыт для автобусов, в отношении которых Главным управлением МВД России по Москве принято решение о разрешении въезда на территорию города.



"Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей транспортных средств, на которых распространяются ограничения на въезд, заранее выбирать маршруты объезда и следовать указанию дорожных знаков", - отметили в пресс-службе. Напомним, перед чемпионатом мира по футболу 2018 года на столичных вокзалах будет изменена



Информация на табло также будет сообщаться на русском и английском, а на Ленинградском вокзале - еще и на китайском языке. Также на вокзалах появится временная навигация в виде табличек, подсказывающих дорогу к дополнительным поездам, и информационные пилоны, где можно будет узнать расписание дополнительных поездов.



На трех вокзалах также будет изменена схема передвижения и входа пассажиров: на Киевском вокзале пассажирам поездов пригородного сообщения придется заходить через другие залы и кассы пригородного сообщения, прямой вход с улицы Киевская будет закрыт. На платформу Курского вокзала можно будет попасть только через здание вокзала и досмотровые зоны, при этом обратный проход с платформы в тоннель от улицы Казакова будет открыт. На Ленинградском вокзале проход пассажиров к любым поездам дальнего следования будет осуществляться только через досмотровые павильоны. Также будут выставлены дополнительные посты охраны и досмотровые зоны, при этом будет открыто максимальное количество входов.



А на Павелецком, Курском, Белорусском, Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах будут установлены информационные стойки, где туристов сориентируют на вокзале, в городе, дадут справку по маршрутам, в том числе и городского транспорта, при необходимости помогут вызвать такси. Кроме того, в кассовых залах вокзалов будет выделено по два окна, которые будут обслуживать только болельщиков, отправляющихся на бесплатных поездах ЧМ-2018. Также болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на вокзалах, предъявив на входе билет на поезд. Временные дорожные знаки и информационные щиты об ограничении въезда автобусов в Москву установят в Подмосковье с 1 июня по 17 июля. Как сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, это будет сделано для усиления мер безопасности на территории городов-организаторов, в которых расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу.Ограничения въезда не будут действовать для транспортных средств, регулярно перевозящих пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам и автобусы регулярных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам. Также право на въезд в Москву будут иметь транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Автобусы должны будут обеспечить передачу информации о местонахождении, своем направлении и скорости движения в транспортную дирекцию ЧМ-2018. Кроме того, въезд будет открыт для автобусов, в отношении которых Главным управлением МВД России по Москве принято решение о разрешении въезда на территорию города."Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей транспортных средств, на которых распространяются ограничения на въезд, заранее выбирать маршруты объезда и следовать указанию дорожных знаков", - отметили в пресс-службе. Напомним, перед чемпионатом мира по футболу 2018 года на столичных вокзалах будет изменена навигация : указатели, выполненные в фирменных цветах ОАО "РЖД", будут содержать информацию на русском и английском языках о направлениях движения к основным подразделениям и службам вокзалов, к поездам и выходам в город.Информация на табло также будет сообщаться на русском и английском, а на Ленинградском вокзале - еще и на китайском языке. Также на вокзалах появится временная навигация в виде табличек, подсказывающих дорогу к дополнительным поездам, и информационные пилоны, где можно будет узнать расписание дополнительных поездов.На трех вокзалах также будет изменена схема передвижения и входа пассажиров: на Киевском вокзале пассажирам поездов пригородного сообщения придется заходить через другие залы и кассы пригородного сообщения, прямой вход с улицы Киевская будет закрыт. На платформу Курского вокзала можно будет попасть только через здание вокзала и досмотровые зоны, при этом обратный проход с платформы в тоннель от улицы Казакова будет открыт. На Ленинградском вокзале проход пассажиров к любым поездам дальнего следования будет осуществляться только через досмотровые павильоны. Также будут выставлены дополнительные посты охраны и досмотровые зоны, при этом будет открыто максимальное количество входов.А на Павелецком, Курском, Белорусском, Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах будут установлены информационные стойки, где туристов сориентируют на вокзале, в городе, дадут справку по маршрутам, в том числе и городского транспорта, при необходимости помогут вызвать такси. Кроме того, в кассовых залах вокзалов будет выделено по два окна, которые будут обслуживать только болельщиков, отправляющихся на бесплатных поездах ЧМ-2018. Также болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на вокзалах, предъявив на входе билет на поезд.



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