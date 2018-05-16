

Москва и Подмосковье займутся развитием инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ Рубрики: Областная инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Мы договорились с губернатором Подмосковья освоить подъездные дороги к дачным участкам. В этом году мы полмиллиарда перечислим Московской области, за счет этого они что-то запроектируют, там, где есть проекты, - проложат. Со следующего года - больше миллиарда, как раз уже будет конкретное строительство дорог", - рассказал мэр. По его словам, ежегодно на программу помощи СНТ мэрия выделяет более миллиарда рублей.



"На летний период для многих москвичей Подмосковье становится вторым домом. Уже не сотни тысяч, а миллионы москвичей приезжают и живут здесь до самой осени, а некоторые остаются на зиму, как известно. Спасибо Андрею Юрьевичу, он оказывает поддержку СНТ: что может – делает: и по медицинскому обслуживанию, и по транспорту и так далее. Но на него ложится огромная нагрузка. И Московская область, конечно, справиться с этим самостоятельно не может. Поэтому мы договорились подписать сегодня соглашение по развитию инфраструктуры СНТ, по оказанию содействия", - сказал Собянин, комментируя поездку в беседе с местными жителями. Его слова приводит



Он добавил, что многие проблемы дачников можно решить только с помощью властей. "Конечно, вы сами - хозяева - должны все делать, но есть вещи, которые вы не сделаете. Например, мы сейчас ехали по дороге: по ней невозможно проехать, автобусы по ней пройти не могут - нужно отремонтировать, нужно от станции железнодорожной запустить автобусное сообщение, чтобы вы могли добираться сюда не пешком два километра, а на автобусе. Это гораздо проще будет, и на электричке подъехать, не пользуясь своей машиной. Может быть, посмотреть с точки зрения улучшения медицинского обслуживания, доезда скорой помощи, - пояснил Собянин.



Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которого цитирует



В частности, в рамках плана в Подмосковье увеличат количество автобусов на маршрутах, проходящих через СНТ, частота движения автобусов в часы пик увеличится вдвое. Как говорится в материалах министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на которые ссылается Власти Москвы в 2018-2019 годах перечислят администрации Московской области более полутора миллиардов рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин во время посещения СНТ "Северянин" в Сергиевом Посаде, передает ТАСС."Мы договорились с губернатором Подмосковья освоить подъездные дороги к дачным участкам. В этом году мы полмиллиарда перечислим Московской области, за счет этого они что-то запроектируют, там, где есть проекты, - проложат. Со следующего года - больше миллиарда, как раз уже будет конкретное строительство дорог", - рассказал мэр. По его словам, ежегодно на программу помощи СНТ мэрия выделяет более миллиарда рублей."На летний период для многих москвичей Подмосковье становится вторым домом. Уже не сотни тысяч, а миллионы москвичей приезжают и живут здесь до самой осени, а некоторые остаются на зиму, как известно. Спасибо Андрею Юрьевичу, он оказывает поддержку СНТ: что может – делает: и по медицинскому обслуживанию, и по транспорту и так далее. Но на него ложится огромная нагрузка. И Московская область, конечно, справиться с этим самостоятельно не может. Поэтому мы договорились подписать сегодня соглашение по развитию инфраструктуры СНТ, по оказанию содействия", - сказал Собянин, комментируя поездку в беседе с местными жителями. Его слова приводит агентство "Москва" Он добавил, что многие проблемы дачников можно решить только с помощью властей. "Конечно, вы сами - хозяева - должны все делать, но есть вещи, которые вы не сделаете. Например, мы сейчас ехали по дороге: по ней невозможно проехать, автобусы по ней пройти не могут - нужно отремонтировать, нужно от станции железнодорожной запустить автобусное сообщение, чтобы вы могли добираться сюда не пешком два километра, а на автобусе. Это гораздо проще будет, и на электричке подъехать, не пользуясь своей машиной. Может быть, посмотреть с точки зрения улучшения медицинского обслуживания, доезда скорой помощи, - пояснил Собянин.Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которого цитирует "Московский комсомолец" , абсолютное большинство садовых товариществ будет проектироваться под личным контролем глав Москвы и Подмосковья. "Мы договорились после подписания соглашения по каждому крупному СНТ провести обследование и вместе с жителями написать план, что нужно конкретно сделать. Конечно, разом все это сделать невозможно, но в течение нескольких лет, с каждым годом наращивая эту программу, мы основные проблемы, надеемся, решим", - сказал Собянин.В частности, в рамках плана в Подмосковье увеличат количество автобусов на маршрутах, проходящих через СНТ, частота движения автобусов в часы пик увеличится вдвое. Как говорится в материалах министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на которые ссылается РИАМО , количество автобусов увеличится на 150 транспортных средств, или 100 маршрутов, что позволит увеличить частоту движения в часы пик в два раза. Увеличить подвижной состав планируется в Сергиевом Посаде, Красногорске, Наро-Фоминском округе, Истре и в других муниципалитетах Подмосковья.



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