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Главгосэкспертиза одобрила проект скандального мусоросжигательного завода в Воскресенском районе
16 мая 2018 г. | Время публикации 09:30 | Последние изменения 14:42
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
ФАУ "Главгосэкспертиза России" дала положительное заключение по проекту первого из четырех мусоросжигательных заводов компании "РТ-Инвест" в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"РТ-Инвест" получил положительное заключение Главгосэкспертизы по заводу в Воскресенске. <...> Реализация проекта идет в соответствии с ранее намеченным графиком, и следующим этапом станет закладка первого камня будущего завода в Воскресенске, летом 2018 года", - процитировали в пресс-службе генерального директора "РТ-Инвест" Андрея Шипелова. При этом разработчики обязаны будут создать дополнительные точки мониторинга на границе санитарно-защитной зоны, ужесточить требования к контролю отходов и проводить анализ фонового загрязнения окружающей среды, характерного для подобных объектов.

Ранее сообщалось, что МСЗ в Воскресенском районе будет расположен вблизи деревни Свистягино. Его мощность приемки составит 700 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, он должен заработать с 2021 года. Еще два завода к 2022 году планируется ввести в Солнечногорском и Ногинском районах. К 2023 году четыре предприятия вместе смогут утилизировать около 33% коммунального мусора, который образуется в Московской области ежегодно. Между тем активистов насторожило то, что конкурс на строительство заводов проводился в интересах единственного участника, к тому же не имеющего опыта работы в строительстве и работы с отходами.

Жители деревни также неоднократно протестовали против строительства завода, перекрывая Новорязанское шоссе в районе деревни Степанщино. "Жители вышли на федеральную трассу М5 "Урал", так как устали от того, что их не слышат", - сообщил в Facebook житель Воскресенска Алексей Холкин. По его словам, инвестор, который планирует построить мусоросжигательный завод в 800 метрах от домов деревни, начал строительство дороги прямо по сельскохозяйственным полям. Разного рода общественные слушания и митинги не приносят никакого результата.
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