Главгосэкспертиза одобрила проект скандального мусоросжигательного завода в Воскресенском районе

14 марта 2018 г. Жители Подмосковья повторно перекрыли Новорязанское шоссе, протестуя против мусоросжигательного завода: ВИДЕО

По словам местных жителей, инвестор, который планирует построить мусоросжигательный завод в 800 метрах от домов, начал строительство дороги прямо по сельскохозяйственным полям. На протестные акции не обращают внимания.