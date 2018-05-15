В мэрии назвали недопустимым поджог дымовой шашки у офиса "Яндекс.Такси" во вторник

Днем во вторник, 15 мая, возле входа в офис, в котором базируются несколько сервисов "Яндекса", произошло задымление, сообщили РБК
в пресс-службе "Яндекс.Такси". По словам очевидцев, у бизнес-центра "Аврора" бросили дымовую шашку.
"Признаков горения нет, люди были выведены, но эвакуации не было", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Информации о пострадавших также нет. В пресс-службе "Яндекс.Такси" уточнили, что задымление было быстро устранено, офис работает в нормальном режиме, расследованием инцидента занимается полиция. Один из очевидцев происшествия сообщил, что у офиса компании разбросали листовки с требованием повысить зарплату таксистам.
В пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что не имеют отношения к акции. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва"
.
"У нас с Яндексом есть определённые недопонимания. Так, например, мы расходимся в оценках затруднений движения
, так как у нас разные методики подсчёта. Тем не менее, для нас неприемлемы хулиганские действия в отношении наших коллег, мы осуждаем поведение неизвестного, бросившего дымовую шашку перед дверьми офиса компании. Считаем, что все сложные ситуации должны решаться только мирным путём. Главное - это безопасность пассажиров и участников рынка такси, поэтому мы надеемся, что все конфликты будут улажены", - заявили в департаменте.