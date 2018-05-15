NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
мая
pda
Поиск
Архив

В мэрии назвали недопустимым поджог дымовой шашки у офиса "Яндекс.Такси" во вторник
16 мая 2018 г. | Время публикации 12:43 | Последние изменения 13:04
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Днем во вторник, 15 мая, возле входа в офис, в котором базируются несколько сервисов "Яндекса", произошло задымление, сообщили РБК в пресс-службе "Яндекс.Такси". По словам очевидцев, у бизнес-центра "Аврора" бросили дымовую шашку.

"Признаков горения нет, люди были выведены, но эвакуации не было", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Информации о пострадавших также нет. В пресс-службе "Яндекс.Такси" уточнили, что задымление было быстро устранено, офис работает в нормальном режиме, расследованием инцидента занимается полиция. Один из очевидцев происшествия сообщил, что у офиса компании разбросали листовки с требованием повысить зарплату таксистам.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы заявили, что не имеют отношения к акции. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"У нас с Яндексом есть определённые недопонимания. Так, например, мы расходимся в оценках затруднений движения, так как у нас разные методики подсчёта. Тем не менее, для нас неприемлемы хулиганские действия в отношении наших коллег, мы осуждаем поведение неизвестного, бросившего дымовую шашку перед дверьми офиса компании. Считаем, что все сложные ситуации должны решаться только мирным путём. Главное - это безопасность пассажиров и участников рынка такси, поэтому мы надеемся, что все конфликты будут улажены", - заявили в департаменте.



Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Максим Ликсутов раскритиковал балльную систему "Яндекс. Пробок"
10 мая 2018 г.
Максим Ликсутов раскритиковал балльную систему "Яндекс. Пробок"
Ликсутов отметил, что если в 2007 году оценка в 7 баллов соответствовала средней скорости в 20 километров в час, то сейчас — уже 22–23 километра в час, и предложил заменить баллы указаниями на среднюю скорость движения.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.05.2018   15:02
5
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 16 мая 2018 г. // Последняя новость 14:26
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>