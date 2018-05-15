В мэрии назвали недопустимым поджог дымовой шашки у офиса "Яндекс.Такси" во вторник

10 мая 2018 г. Максим Ликсутов раскритиковал балльную систему "Яндекс. Пробок"

Ликсутов отметил, что если в 2007 году оценка в 7 баллов соответствовала средней скорости в 20 километров в час, то сейчас — уже 22–23 километра в час, и предложил заменить баллы указаниями на среднюю скорость движения.