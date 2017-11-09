Юрист не обнаружил бассейна в документах скандального дворца водных видов спорта в Серебряном Бору Рубрики: Общество

Кадр из видео с сайта жилищного комплекса Кадр из видео с сайта жилищного комплекса



Дворец водных видов спорта "Динамо" строится в Серебряном Бору уже полтора года, и необходимость такого объекта в Хорошёво-Мнёвниках очевидна: по словам юриста, на весь район приходится только два бассейна, один из которых находится в спортивной школе. Однако под видом дворца водных видов спорта там строят элитный поселок из вилл и резиденций.



Хотя на официальном сайте проекта действительно значится строительство "резиденции", Мосгостройнадзор, прокуратура, ОАТИ и прочие контролирующие органы "упорно не замечают несоответствие построенных домиков названию объекта и разрешительной документации на него". "Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства провел по моей жалобе проверку, нашел некие нарушения, оштрафовал застройщика, и... Нет, не прекратил незаконную стройку! Выдал предписание переделать документы!" - пишет юрист.



В итоге из проектной декларации, которая приводится на сайте, следует, что в составе "общественно-спортивного комплекса", в котором будут тренироваться спортсмены, нет никакого бассейна. Зато в резиденции для спортсменов и тренеров предусмотрены бассейн, хамам, сауна, 7 гардеробных и 7 санузлов, 6 спален, а также гостиная площадью 153 метра. "Я в очередной раз разошлю жалобы веером по всем контролирующим органам. Пусть еще раз построят из себя дебилов, который при таком наборе документов видят там строительство спортивного объекта", - заключает блогер.



Напомним, информация о строящемся элитном поселке появилась История вокруг строительства дворца водных видов спорта "Динамо" получила продолжение: как выяснил блогер Иван Ежиков, после проверки летом застройщику выдали предписание переделать документы, из которых в итоге исчез бассейн. Зато переделанный проект предусматривает апартаменты для спортсменов и тренеров, куда включены сауна, 7 гардеробных и 7 санузлов, 6 спален, а также гостиная площадью 153 квадратных метра. Об этом сообщается в блоге юриста Дворец водных видов спорта "Динамо" строится в Серебряном Бору уже полтора года, и необходимость такого объекта в Хорошёво-Мнёвниках очевидна: по словам юриста, на весь район приходится только два бассейна, один из которых находится в спортивной школе. Однако под видом дворца водных видов спорта там строят элитный поселок из вилл и резиденций.Хотя на официальном сайте проекта действительно значится строительство "резиденции", Мосгостройнадзор, прокуратура, ОАТИ и прочие контролирующие органы "упорно не замечают несоответствие построенных домиков названию объекта и разрешительной документации на него". "Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства провел по моей жалобе проверку, нашел некие нарушения, оштрафовал застройщика, и... Нет, не прекратил незаконную стройку! Выдал предписание переделать документы!" - пишет юрист.В итоге из проектной декларации, которая приводится на сайте, следует, что в составе "общественно-спортивного комплекса", в котором будут тренироваться спортсмены, нет никакого бассейна. Зато в резиденции для спортсменов и тренеров предусмотрены бассейн, хамам, сауна, 7 гардеробных и 7 санузлов, 6 спален, а также гостиная площадью 153 метра. "Я в очередной раз разошлю жалобы веером по всем контролирующим органам. Пусть еще раз построят из себя дебилов, который при таком наборе документов видят там строительство спортивного объекта", - заключает блогер.Напомним, информация о строящемся элитном поселке появилась летом нынешнего года : тогда блогер сообщал, что застройщик продает отстроенные виллы под видом "корпусов временного пребывания" общей площадью 30 тысяч квадратных метров. При этом площадь непосредственно спортивного корпуса составляет лишь девять тысяч квадратных метров, на которых расположены один крохотный бассейн и один спортивный зал. А попытки обратиться в правоохранительные органы также ни к чему не приводят: полиция просто теряет заявления на жуликов и нерадивых чиновников.



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