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Парк Горького заказал к Новому году зеркальную елку-куб за 12,7 миллиона рублей
16 ноября 2017 г. | Время публикации 19:49 | Последние изменения 20:16
Рубрики: Праздники  
 
Moscow-Live.ru
Центральный парк культуры и отдыха имени Горького заказал установку зеркальной новогодней елки-куба возле своего главного входа за 12,7 миллиона рублей. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок. Елку-куб размером 10 х 10 х 10 метров планируется установить в период с 4-го по 15 декабря. При этом подача заявок на участие в конкурсе прекращается только 6 декабря, а на рассмотрение заявок дается срок до 19 декабря.

На это несоответствие обратили внимание неуказанные составители запроса в адрес дирекции парка. В ответе говорится, что "допущена техническая ошибка" и в положенный законом срок заказчик исправит конкурсную документацию. На момент написания заметки никаких изменений не было.

Арт-объект для парка Горького будет представлять собой куб с контуром ели посередине, сделанный из лайтбоксов со светодиодной подсветкой. Каркас конструкции будет обшит влагостойкой ламинированной фанерой, а сверху к ней прикрутят листы композитного материала Mirror Silver (зеркальное серебро). Елка простоит до 18 января.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что в этом году траты на подготовку Москвы к Новому году и Рождеству снизятся на треть - до 930 миллионов рублей - за счет использования украшений, накопленных за прошлые годы. Таким образом, в расчете на одного москвича новогодняя программа в Москве обойдется в 75 рублей - "дешевле чашки капучино".

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, в свою очередь, попросил Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить обоснованность бюджетных трат на Новый год в Москве. "Было бы интересно узнать подробно статьи расходов на празднование в этом году. Не удивлюсь, если там будут ели за миллион", - сказал Рашкин. Он отметил, что в прошлом году на подготовку к Новому году в столице было потрачено три миллиарда рублей [по подсчетам СМИ, 7 миллиардов, - прим.ред.], чего "с лихвой должно было хватить на несколько лет".

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