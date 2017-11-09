Эксперты назвали самые "наркозависимые" регионы Подмосковья Рубрики: Криминал

Global Look Press



По словам чиновника, синтетические наркотики, которые изготавливают в домашних лабораториях, пользуются немалым спросом у молодежи, и девять из десяти нарколабораторий, расположенных в России, находится именно в Подмосковье. Выявить их с помощью участковых не всегда удается, поскольку такие лаборатории размещаются в частных домах на территории дачных поселков и очень тщательно закамуфлированы. Их приходится выявлять по косвенным признакам, среди которых - валяющиеся на участке пустые канистры из-под химических веществ и пустая водочная тара. В таком доме, как правило, круглосуточно горит свет, но его обитателей никогда не видно, они не поддерживают отношения с соседями, но к ним часто приезжают гости.



По словам Охрименко, с начала года в области было обнаружено и закрыто 30 подпольных нарколабораторий и 46 притонов, возбуждено более 6,7 тысячи уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наибольший уровень наркомании в Подмосковье специалисты отмечают в Ногинском и Серпуховском районах, городских округах Жуковский и Мытищи, а также в Орехово-Зуево, где на 100 тысяч населения приходится 769 человек, тогда как в целом по Подмосковью этот показатель составляет чуть больше 219 человек на 100 тысяч населения. Заболеваемость наркоманией среди несовершеннолетних в Подмосковье составляет два человека на 100 тысяч жителей, этот показатель также сильно повышен в Орехово-Зуево, Подольске, Фрязино, Воскресенске, Рузе.



Чаще всего наркодилеры сбывают свой товар через интернет и соцсети, так что поймать продавца и покупателя в момент передачи наркотика невозможно. А вот многочисленные слухи о том, что наркодилеры раздают малышам около некоего детсада или школы жевательную резинку или конфеты, пропитанные психотропным составом, еще ни разу не подтвердились. "Маленькие дети дилерам не интересны, у малышей нет денег, другое дело — подростки, вот это их аудитория. И тут многое зависит от родителей. Не нужно устраивать слежку за своими детьми, но иметь с ребенком доверительные отношения и вовремя его просветить об опасности наркотиков родители, конечно, обязаны", — подчеркнул руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков в Подмосковье.



Распространение наркотиков нетрадиционным способом в столичном регионе и впрямь распространено: так, в феврале прошлого года на мобильный телефон губернатора Подмосковья По оценкам экспертов, в Подмосковье расположено почти 90 процентов всех нарколабораторий России. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области Игорь Охрименко, которого цитирует "Московский комсомолец" . Наиболее тяжелая ситуация с употреблением наркотиков сложилась в Орехово-Зуево, Ногинском и Серпуховском районах, городских округах Жуковский и Мытищи.По словам чиновника, синтетические наркотики, которые изготавливают в домашних лабораториях, пользуются немалым спросом у молодежи, и девять из десяти нарколабораторий, расположенных в России, находится именно в Подмосковье. Выявить их с помощью участковых не всегда удается, поскольку такие лаборатории размещаются в частных домах на территории дачных поселков и очень тщательно закамуфлированы. Их приходится выявлять по косвенным признакам, среди которых - валяющиеся на участке пустые канистры из-под химических веществ и пустая водочная тара. В таком доме, как правило, круглосуточно горит свет, но его обитателей никогда не видно, они не поддерживают отношения с соседями, но к ним часто приезжают гости.По словам Охрименко, с начала года в области было обнаружено и закрыто 30 подпольных нарколабораторий и 46 притонов, возбуждено более 6,7 тысячи уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наибольший уровень наркомании в Подмосковье специалисты отмечают в Ногинском и Серпуховском районах, городских округах Жуковский и Мытищи, а также в Орехово-Зуево, где на 100 тысяч населения приходится 769 человек, тогда как в целом по Подмосковью этот показатель составляет чуть больше 219 человек на 100 тысяч населения. Заболеваемость наркоманией среди несовершеннолетних в Подмосковье составляет два человека на 100 тысяч жителей, этот показатель также сильно повышен в Орехово-Зуево, Подольске, Фрязино, Воскресенске, Рузе.Чаще всего наркодилеры сбывают свой товар через интернет и соцсети, так что поймать продавца и покупателя в момент передачи наркотика невозможно. А вот многочисленные слухи о том, что наркодилеры раздают малышам около некоего детсада или школы жевательную резинку или конфеты, пропитанные психотропным составом, еще ни разу не подтвердились. "Маленькие дети дилерам не интересны, у малышей нет денег, другое дело — подростки, вот это их аудитория. И тут многое зависит от родителей. Не нужно устраивать слежку за своими детьми, но иметь с ребенком доверительные отношения и вовремя его просветить об опасности наркотиков родители, конечно, обязаны", — подчеркнул руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков в Подмосковье.Распространение наркотиков нетрадиционным способом в столичном регионе и впрямь распространено: так, в феврале прошлого года на мобильный телефон губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поступило рекламное сообщение о возможности приобретения психоактивных веществ. В месте "закладки" психоактивных веществ было обнаружено синтетическое наркотическое средство весом около 8,5 килограммов, из которого можно было бы приготовить около 300 килограммов курительных смесей стоимостью не менее 300 миллионов рублей. А еще один житель Подмосковья торговал героином, гуляя с детьми



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 февраля 2016 г. SMS в телефоне губернатора Подмосковья вывела полицию на партию спайса

На телефон губернатора Андрея Воробьева поступило рекламное сообщение о приобретении психоактивных веществ. В одном из мест закладки было обнаружено сырье для изготовления 300 килограммов курительных наркотических смесей. 1 февраля 2016 г. Многодетный житель Подмосковья торговал героином, гуляя с детьми

