В домах, вышедших из реновации, продолжаются соседские войны, а "Жилищник" саботирует ремонт

15 ноября 2017 г. Около 250 домов вошли в "несносимый" список программы реновации

В итоговый список "ценных" домов вошло 241 здание, 218 из которых предложено сохранить. Судьба 22 определится после детального изучения их градостроительной документации. Еще по одному дому необходимо поднять архивные материалы.