В домах, вышедших из реновации, продолжаются соседские войны, а "Жилищник" саботирует ремонт

В домах, вышедших из программы реновации, продолжаются "гражданские войны". Сторонники сноса пишут на противников доносы от их же лица, чтобы внести раскол в их ряды, устраивают драки, затевают суды и вредят оппонентам другими способами. Сами дома, по словам жителей, коммунальщики намеренно доводят до аварийного состояния, игнорируя все жалобы. Об этом говорится в материале радио "Свобода"
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Подобная ситуация сложилась в четырехэтажном доме 1937 года на Осташковской улице, 17 в Бабушкинском районе. По итогам общего собрания собственников он вышел из реновации. Кроме того, "Архнадзор" отметил историко-архитектурную ценность
здания. Соседний дом 19 в программе остался. Жители вспоминают, что еще в мае глава управы заявил, что дом 17 сам захочет расселиться, когда рядом "впихнут" многоэтажку.
Проблемы там уже начались. Жильцы внезапно обнаружили, что якобы проголосовали на общем собрании за смену частной управляющей компании на ГБУ "Жилищник". Однако такого собрания не было, уверяют они, протокол и подписи подделаны, а "Жилищник" фактически криминально захватил дом. Обращение в полицию ни к чему не привело, а новая УК теперь игнорирует жалобы на проблемы дома. "Они не заинтересованы поддерживать наш дом. У них установка - снести", - говорят жильцы.
Свою лепту вносят и сторонники сноса. В том же доме на Осташковской они отстреливают из пневматической винтовки кошек, за которыми ухаживает одна из противниц сноса. Другому противнику реновации соседи посвящают нецензурные надписи на асфальте, закрашивая перед этим камеры видеонаблюдения. А в управе пригрозили напустить на него ФСБ и МВД, если будет "активничать".
По похожему сценарию развиваются события и в других домах, вышедших из программы реновации. В доме 18, корпус 1 на Тимирязевской улице сторонники сноса изводят оппонентов судебными тяжбами. А сразу после выхода из реновации у жителей отобрали последние парковочные места возле дома. В одном из домов Академического района повторяется история с "Жилищником", который отказывается ремонтировать протечку.