Программу патентов на аренду квартир в столице признали провальной Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



Как сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города, наибольшее количество купленных патентов на сдачу жилья в аренду с начала 2017 года наблюдается в Центральном (537), Юго-Западном (490) и Западном (249) округах, хотя в целом число покупателей по сравнению с прошлым годом выросло на 8,5% — до 1911 человек. По мнению экспертов, все это свидетельствует о провале патентной системы, которая задумывалась как способ вывода из тени жителей, сдающих свои квартиры.



Практика показывает, что арендодатели по-прежнему предпочитают не афишировать свои доходы, даже при условии работы с агентством. Директор департамента аренды квартир Penny Lane Realty Марина Шекера утверждает, что число собственников, которые регистрируют договоры и платят налоги честно, составляет не более 3% от всех квартир на рынке, а про патентную систему многие просто не слышали. Примерно об этом же заявили и в департаменте экономической политики и развития: по оценкам чиновников, сумма налогов от легально сдаваемых квартир за девять месяцев этого года составила 1,13 миллиарда рублей, которые собираются с 5% всего рынка аренды жилья.



Если учесть, что минимальное разрешение на сдачу в аренду квартиры до 50 квадратных метров в Центральном округе стоит 2250 рублей в месяц, то очевидно, что патент выгоден только при высокой арендной ставке, составляющей не менее ста тысяч рублей. А незначительный рост продаж патентов во многом обусловлен человеческим фактором: москвичи все чаще



Эксперты констатировали, что патентная система аренды квартир в столице потерпела провал: с начала года продано менее двух тысяч патентов, а сумма налогов от легально сдаваемых квартир составляет не более 5% всего рынка аренды жилья. Чтобы улучшить ситуацию, москвичам необходимы выгодные ставки, льготы по налогам, а также простая и понятная система приобретения патентов. Об этом пишет "Коммерсант" Как сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города, наибольшее количество купленных патентов на сдачу жилья в аренду с начала 2017 года наблюдается в Центральном (537), Юго-Западном (490) и Западном (249) округах, хотя в целом число покупателей по сравнению с прошлым годом выросло на 8,5% — до 1911 человек. По мнению экспертов, все это свидетельствует о провале патентной системы, которая задумывалась как способ вывода из тени жителей, сдающих свои квартиры.Практика показывает, что арендодатели по-прежнему предпочитают не афишировать свои доходы, даже при условии работы с агентством. Директор департамента аренды квартир Penny Lane Realty Марина Шекера утверждает, что число собственников, которые регистрируют договоры и платят налоги честно, составляет не более 3% от всех квартир на рынке, а про патентную систему многие просто не слышали. Примерно об этом же заявили и в департаменте экономической политики и развития: по оценкам чиновников, сумма налогов от легально сдаваемых квартир за девять месяцев этого года составила 1,13 миллиарда рублей, которые собираются с 5% всего рынка аренды жилья.Если учесть, что минимальное разрешение на сдачу в аренду квартиры до 50 квадратных метров в Центральном округе стоит 2250 рублей в месяц, то очевидно, что патент выгоден только при высокой арендной ставке, составляющей не менее ста тысяч рублей. А незначительный рост продаж патентов во многом обусловлен человеческим фактором: москвичи все чаще сообщают о незаконной сдаче квартир участковому полицейскому или в налоговую инспекцию. Эксперты утверждают, что вывести из тени рынок аренды жилья без выгодных ставок, льгот по налогам, а также простой и понятной системы приобретения патентов попросту не получится.



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