В пятницу столицу ожидают небольшие осадки и гололедица Рубрики: Погода

Global Look Press В пятницу, 17 ноября, столицу ожидают небольшие осадки и гололедица, сообщает Гидрометцентр России . Ночью облачно, местами небольшие осадки, местами гололедица, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром местами гололедица, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.



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