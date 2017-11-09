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В пятницу столицу ожидают небольшие осадки и гололедица
16 ноября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
В пятницу, 17 ноября, столицу ожидают небольшие осадки и гололедица, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно, местами небольшие осадки, местами гололедица, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер западный и юго-западный, 5-10 метров в секунду. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром местами гололедица, температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, ветер южный и юго-западный, 5-10 метров в секунду.
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Пятница, 17 ноября 2017 г. // Последняя новость 16 ноября 2017 г. 20:00
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