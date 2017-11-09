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Четыре новые выделенные полосы открылись в центре Москвы
16 ноября 2017 г. | Время публикации 08:26 | Последние изменения 16:36
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Автолюбителей потеснили на одну полосу
 
Moscow-Live.ru
В Москве открылись четыре новые выделенные полосы, ставшие частью маршрутной сети "Магистраль", сообщает агентство "Москва". Они организованы на участках: площадь Пречистенские Ворота - Соймоновский проезд; Новая площадь - Старая площадь - Славянская площадь - Лубянский проезд; улицы Крымский Вал - Коровий Вал - Житная - Валовая - Зацепский Вал - Земляной Вал, Новинский бульвар - Садовая-Триумфальная площадь - Самотечная площадь; проспект Мира (от Садового кольца до Крестовского путепровода).

По словам заммэра Максима Ликсутова, выделенная полоса на Новой площади в районе Политехнического музея позволит пассажирам сети "Магистраль" сэкономить до 15 минут. Новая площадь входит в Кремлевское кольцо. Ликсутов отметил, что это участок с самым интенсивным движением наземного транспорта во всем городе. Создание выделенки должно улучшить движение не только в центре Москвы, но и на вылетных магистралях, в том числе на проспекте Мира, Дмитровском, Волоколамском и Рязанском шоссе.

По новой выделенной полосе будут курсировать 12 дневных маршрутов сети "Магистраль" и четыре ночных маршрута: М3 "Стадион Лужники - метро Семеновская", М5 "метро Лубянка - Нагорный бульвар", М8 "метро Лубянка - Дангауэровка", М9 "метро Китай-город - метро Владыкино", М10 "метро Китай-город - Лобненская улица", М27 "метро Парк Победы - Карачеровский путепровод", Т25 "метро Лубянка - проспект Буденного", 38 "метро Китай-город - Рижский вокзал", 101 "метро Китай-город - Дворец спорта Мегаспорт", 144 "метро Китай-город - метро Теплый Стан", 158 "метро Лубянка - 3-й Павелецкий проезд", 904 "метро Китай-город - 4-й мкр-н Митина", Н1 "ул. Озерная - аэропорт Шереметьево", Н2 "метро Китай-город - ул. Беловежская", Н3 "метро Китай-город - ул. Уссурийская", Н6 "метро Китай-город - ул. Осташковская".
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