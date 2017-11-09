Москвичи опасаются застройки Преображенского рынка

Жители района Преображенское опасаются за судьбу местного рынка, существующего с 1932 года на территории ансамбля Преображенского старообрядческого монастыря. В конце августа активисты движения "Преображенцы" обратили внимание, что в кадастровых документах земля под рынком стала числиться как участок для многоквартирной застройки. В октябре, после обращений в различные инстанции, назначение земель на карте стало прежним, но жителей это не успокаивает.
Активисты отправляли запросы в прокуратуру, департамент городского имущества и Росреестр, но ответов пока нет, пишет "Открытая Россия"
. "Официальные отписки ни о чем не говорят. Глава управы Елена Ланько на недавней встрече заявила, что мы все врем, ничего такого не происходит", - рассказала порталу местная жительница. Преображенцев поддерживает лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
"Предположение о возможности застройки нельзя считать какой-то выдумкой, фантазией, поскольку мы же знаем, какую политику проводит команда нынешнего мэра. Она проводит политику по уничтожению всех рынков в Москве. Преображенский - один из многих", - отметил политик. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью "Комсомольской правде"
сказал, что Преображенский рынок "продолжает работать", и закрывать его власти не собираются.
Однако защитников рынка настораживает тот факт, что недавно его возглавил Алексей Донченко, "которого, если верить некоторым источникам, используют для закрытия предприятий, эдакий "чистильщик". Об этом в конце октября рассказал ИА REGNUM
активист движения "Преображенцы" Михаил Тимонов. По данным жителей, все фирмы, куда приходит Донченко, через некоторое время становятся банкротами.
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организован сбор подписей под петицией в защиту Преображенского рынка. "ГУП "Преображенский рынок" принадлежит правительству Москвы. Это значит, что правительство может в любой момент его закрыть или продать", - говорится в обращении. Авторы петиции опасаются, что "лица, решающие судьбу рынка, взяли паузу до окончания выборов президента и мэра". Они также не исключают, что рынок могут заменить торговым центром.