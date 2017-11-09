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Москвичи опасаются застройки Преображенского рынка
16 ноября 2017 г. | Время публикации 16:12 | Последние изменения 17:11
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Жители района Преображенское опасаются за судьбу местного рынка, существующего с 1932 года на территории ансамбля Преображенского старообрядческого монастыря. В конце августа активисты движения "Преображенцы" обратили внимание, что в кадастровых документах земля под рынком стала числиться как участок для многоквартирной застройки. В октябре, после обращений в различные инстанции, назначение земель на карте стало прежним, но жителей это не успокаивает.

Активисты отправляли запросы в прокуратуру, департамент городского имущества и Росреестр, но ответов пока нет, пишет "Открытая Россия". "Официальные отписки ни о чем не говорят. Глава управы Елена Ланько на недавней встрече заявила, что мы все врем, ничего такого не происходит", - рассказала порталу местная жительница. Преображенцев поддерживает лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

"Предположение о возможности застройки нельзя считать какой-то выдумкой, фантазией, поскольку мы же знаем, какую политику проводит команда нынешнего мэра. Она проводит политику по уничтожению всех рынков в Москве. Преображенский - один из многих", - отметил политик. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью "Комсомольской правде" сказал, что Преображенский рынок "продолжает работать", и закрывать его власти не собираются.

Однако защитников рынка настораживает тот факт, что недавно его возглавил Алексей Донченко, "которого, если верить некоторым источникам, используют для закрытия предприятий, эдакий "чистильщик". Об этом в конце октября рассказал ИА REGNUM активист движения "Преображенцы" Михаил Тимонов. По данным жителей, все фирмы, куда приходит Донченко, через некоторое время становятся банкротами.

На сайте Change.org организован сбор подписей под петицией в защиту Преображенского рынка. "ГУП "Преображенский рынок" принадлежит правительству Москвы. Это значит, что правительство может в любой момент его закрыть или продать", - говорится в обращении. Авторы петиции опасаются, что "лица, решающие судьбу рынка, взяли паузу до окончания выборов президента и мэра". Они также не исключают, что рынок могут заменить торговым центром.
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