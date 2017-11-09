Москвичи опасаются застройки Преображенского рынка

12 октября 2017 г. В Люблино неожиданно для жителей закрыли и сносят один из старейших продуктовых рынков

Активисты узнали о сносе Люблинского рынка в ночь на четверг. Пока ломают склады, в пятницу с утра начнется снос основной части. Жителей, которые годами ходили на рынок за свежими продуктами, это решение застало врасплох и возмутило.