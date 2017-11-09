В Мосгордуме предложили контролировать проведение квестов

В Мосгордуме заявили о необходимости контролировать проведение квестов после серии инцидентов в столице. Депутаты считают, что используемое в играх оборудование нужно сертифицировать, а их организаторов - лицензировать. Участники бизнеса считают сертификаты бессмысленными, поясняя, что для каждой игры используется уникальный инвентарь, пишет "Коммерсант"
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Идею ввести лицензии для организаторов квестов выдвинул на слушаниях в Мосгордуме спикер столичного парламента Алексей Шапошников. По его словам, в Москве "огромное количество" организаторов квестов, деятельность которых не контролируется, и это привлекает недобросовестных предпринимателей, готовых экономить на безопасности клиентов. Так, в июне 2017 года сообщалось о 12-летней пострадавшей, распоровшей лицо о железный штырь после падения, а в октябре — о трех игроках, провалившихся под пол
во время квеста. В обоих случаях дела возбудили по ст. 14.8 КоАП РФ о нарушении права потребителей на получение достоверной информации, поскольку в кодексе нет ответственности за нарушение правил безопасности подобных мероприятий. По этой статье юрлицам грозит штраф 5–10 тысяч рублей, тогда как стоимость билетов на квесты составляет 4–6 тысячи рублей.
С критериями лицензирования в Мосгордуме пока не определились. Однако на слушаниях предлагалось, в частности, сертифицировать используемое в квестах оборудование, ограничить доступ к играм гражданам до 14 лет и устраивать проверки мероприятий психологами, а также создать государственный орган по надзору за квестами. В то же время эксперты полагают, что лицензирование компаний создаст барьер для мелких и средних игроков рынка, а сама лицензия вряд ли сможет решить проблемы безопасности. Кроме того, сами игры носят творческий характер, и участники рынка постоянно придумывают что-то новое, а инвентарь "делается эксклюзивно под каждый квест".
В итоге лицензирование может создать обратный эффект, в результате которого часть предпринимателей уйдет в тень: куда более эффективным было бы создание саморегулируемых организаций
, следящих за безопасностью. Ранее такая идея высказывалась и депутатами Мосгордумы.
Кроме того, член комиссии столичного парламента по безопасности Антон Палеев предложил ввести в экстремальных квестах должность профессионального наставника
, который будет подготавливать людей для прохождения, а перед допуском к квесту его участникам необходимо пройти процедуры, аналогичные тем, которые проходят водители общественного транспорта. Однако сейчас об этой идее ничего не известно.