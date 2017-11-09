В Мосгордуме предложили контролировать проведение квестов

30 октября 2017 г. После ЧП на Варшавском шоссе в столице могут появиться правила проведения квестов

В разрабатываемые правила будут входить требования к помещениям квестов и требования к сценариям. Организаторы, вступившие в объединение, станут регулировать эти правила и отслеживать нарушения со стороны небольших компаний.