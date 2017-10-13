Более 15% октябрьской нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Отмечается, что наибольший показатель по региону за сутки зафиксирован в Можайске - 10 миллиметров. Также большое количество осадков зафиксировано в Новом Иерусалиме - 6,3 миллиметра, Кашире - 6,1 миллиметра, а также во Внуково и Клину - по 6 миллиметров. В столице, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 4 мм осадков. Месячная норма осадков для октября составляет 59 миллиметров.



За прошедшие сутки в столичном регионе местами выпало более 15% октябрьской нормы осадков. Как сообщили в Гидрометцентре России , дожди в столице продолжатся всю неделю.Отмечается, что наибольший показатель по региону за сутки зафиксирован в Можайске - 10 миллиметров. Также большое количество осадков зафиксировано в Новом Иерусалиме - 6,3 миллиметра, Кашире - 6,1 миллиметра, а также во Внуково и Клину - по 6 миллиметров. В столице, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 4 мм осадков. Месячная норма осадков для октября составляет 59 миллиметров.



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