NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
октября
pda
Поиск
Архив

Более 15% октябрьской нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки
16 октября 2017 г. | Время публикации 08:23
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
За прошедшие сутки в столичном регионе местами выпало более 15% октябрьской нормы осадков. Как сообщили в Гидрометцентре России, дожди в столице продолжатся всю неделю.

Отмечается, что наибольший показатель по региону за сутки зафиксирован в Можайске - 10 миллиметров. Также большое количество осадков зафиксировано в Новом Иерусалиме - 6,3 миллиметра, Кашире - 6,1 миллиметра, а также во Внуково и Клину - по 6 миллиметров. В столице, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 4 мм осадков. Месячная норма осадков для октября составляет 59 миллиметров.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.10.2017   18:22
6
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 16 октября 2017 г. // Последняя новость 17:07
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>