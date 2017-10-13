Переход под печально известной железной дорогой возле "Фонвизинской" начнут строить в начале 2018 года Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



По словам главы департамента Андрея Бочкарева, строительство подземного перехода запланировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина "на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа". Створ проектируемого перехода будет проходить под железнодорожными путями от станции "Фонвизинская" до Проектируемого проезда N589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева.



В департаменте уточнили, что длина прохожей части перехода составит 189 метров, ширина - 6 метров, высота - 2,3 метра. Переход будет иметь три выхода, которые оснастят как лестницами, так и лифтами. В мэрии также пообещали оборудовать ступеньки "автоматизированной системой снегоудаления".



Напомним, проблема перехода через пути Октябрьской железной дороги особенно обострилась в прошлом году, когда открылась для пассажиров станция метро "Фонвизинская". Безопасный путь для жителей по другую сторону железной дороги занимает не менее получаса, а потому горожане предпочитают более короткий и опасный - через рельсы.



Строительство подземного перехода затянулось из-за несчетного количества необходимых согласований: выяснилось, что под железной дорогой проложены стратегические коммуникации. В связи с этим одной лишь городской экспертизы оказалось недостаточно - потребовалась еще и федеральная. В сентябре в префектуре СВАО Строительство подземного пешеходного перехода к станции метро "Фонвизинская" через Октябрьское направление МЖД стартует в первом квартале 2018 года, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства. В настоящее время завершается подготовка необходимой проектной документации.По словам главы департамента Андрея Бочкарева, строительство подземного перехода запланировано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина "на основании обращения граждан, жителей Северо-Восточного административного округа". Створ проектируемого перехода будет проходить под железнодорожными путями от станции "Фонвизинская" до Проектируемого проезда N589 в районе домов 30 и 32 по улице Академика Королева.В департаменте уточнили, что длина прохожей части перехода составит 189 метров, ширина - 6 метров, высота - 2,3 метра. Переход будет иметь три выхода, которые оснастят как лестницами, так и лифтами. В мэрии также пообещали оборудовать ступеньки "автоматизированной системой снегоудаления".Напомним, проблема перехода через пути Октябрьской железной дороги особенно обострилась в прошлом году, когда открылась для пассажиров станция метро "Фонвизинская". Безопасный путь для жителей по другую сторону железной дороги занимает не менее получаса, а потому горожане предпочитают более короткий и опасный - через рельсы.Строительство подземного перехода затянулось из-за несчетного количества необходимых согласований: выяснилось, что под железной дорогой проложены стратегические коммуникации. В связи с этим одной лишь городской экспертизы оказалось недостаточно - потребовалась еще и федеральная. В сентябре в префектуре СВАО пообещали начать строить переход до конца текущего года.



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