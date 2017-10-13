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Часть Московского ипподрома хотят застроить жильем с подземной парковкой
16 октября 2017 г. | Время публикации 14:18 | Последние изменения 14:39
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Защитники старой Москвы протестуют против проекта реконструкции центрального московского ипподрома, которая предусматривает строительство на его территории жилого комплекса с подземным паркингом. Как отмечается в петиции на сайте Change.Org, строительство ухудшит экологическую и транспортную ситуацию в районе и разрушит его исторический облик.

Центральный московский ипподром и конюшни ХIX века-середины XX века имеют охранный статус объекта культурного наследия регионального значения, а территория ипподрома по сути является "зелеными легкими" района. Несмотря на это, в столичном департаменте культурного наследия сообщили о грядущей реконструкции, в ходе которой основная часть существующего конюшенного хозяйства будет вынесена за пределы центра столицы, а на освободившейся и прилегающей территории ипподрома в объединенной охранной зоне появится многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом. Концепция размещена на сайте столичного мастер-плана.

Защитники ипподрома отмечают, что непростая экологическая обстановка в Беговом районе будет осложнена многоэтажной жилой застройкой, а транспортная ситуация радикально ухудшится. Кроме того, будет окончательно разрушен исторический облик района: так, на месте Стадиона Юных пионеров возводится "огромный" ЖК "Царская площадь". Жители района начали сбор подписей против проекта реконструкции, которые будут переданы муниципальным депутатам, в управу района, в префектуру САО и в правительство Москвы.

В прошлом году руководство Центрального московского ипподрома обратилось в департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма с просьбой включить ипподром в реестр московских достопримечательностей. Туристический и рекреационный потенциал старейшего ипподрома России почти не используется, а денег на его содержание государство не выделяет, хотя комплекс нуждается в реставрации. Сейчас основной источник финансирования ипподрома - это деньги спонсоров и коневодов, а также сдача помещений в аренду. Тотализатор весомым источником дохода не является, притом что во всем мире дело обстоит ровно наоборот.

Привлечь посетителей предлагалось в том числе с помощью экскурсий: в последние годы на ипподроме проводят экскурсии по Музею ипподрома, катают на тройках и лошадях. Еще одна программа позволяет посетителям бегов покататься на лошадях, покормить их, съездить на конюшню и поухаживать за лошадью. Для привлечения туристов также планировалось разработать вечернюю программу, включающую 2–3 скачки, 2–3 заезда, казачью джигитовку и конкурные прыжки.
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