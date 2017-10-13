На месте "сухого" фонтана в Печатниках спешно монтируют новый, но проблем с ним будет не меньше

14 апреля 2017 г. Район Печатники потеряет еще минимум 1,5 миллиона из-за скандального "сухого" фонтана

Фонтан, обошедшийся в 11 миллионов, так и не заработал. В прошлом году управа решила его попросту заменить и выделила 3 млн на подготовку проекта, а на днях - еще 1,5 млн на закупку материалов. Сам проект при этом покрыт завесой тайны.