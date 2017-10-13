На месте "сухого" фонтана в Печатниках спешно монтируют новый, но проблем с ним будет не меньше

Скандальный "сухой" фонтан
в Печатниках решили зацементировать, а сверху построить новый, классический. Несмотря на то, что власти вроде бы признали свою ошибку, новый фонтан проектирует та же жилищная организация, а вода в нем может быстро прийти в негодность, как и в других местных фонтанах. Об этом в своем блоге
пишет активист Рустам Билялов.
Новый фонтан будет сделан в виде квадратной емкости из кирпича, облицованного гранитными плитами. Дизайн фонтана и цвет гранита напомнили блогеру станцию метро "Печатники". "Вероятно, "проектировщики" нового фонтана черпали вдохновение, ожидая поезд на платформе метрополитена", - иронизирует он. В центре фонтана уже установили круглую гранитную чашу со львами, которая довольно странно выглядит в квадратном бассейне. "Мы говорили, что лучше сделать фонтан круглым, но в управе Печатники решили сделать его квадратным. Как нам приказали - так мы и делаем", - рассказал один из рабочих.
На строительство нового фонтана планируется потратить полтора миллиона рублей
, разработка документации для него обошлась еще в 3 миллиона. Новый фонтан предполагается оборудовать разноцветной подсветкой, но водопровод, со слов строителей, к фонтану подводить не планируется. "То есть, как и в ситуации с прежним "сухим" фонтаном, новый "мокрый" фонтан будет периодически пересыхать, так как воду необходимо будет постоянно завозить с помощью водовозов", - отмечает Билялов.
Он добавил, что большинство фонтанов в Печатниках не оборудованы системой водоснабжения, они вовремя не обслуживаются, пересыхают и вода в них "почти всегда грязная и гнилая". Чтобы заставить обслуживающую организацию поддерживать фонтаны в удовлетворительном состоянии, жителям приходится регулярно писать обращения, в том числе и на портал "Наш город". По их данным, в воде плавают личинки, перья и мусор, из фонтанов регулярно пью воду голуби и бродячие собаки, что может стать источником инфекции для детей, приходящих на расположенную поблизости площадку.
"С учетом того, что новый фонтан строит ГБУ "Жилищник района Печатники", надеяться на высокое качество работ не приходится. Так что есть все предпосылки того, что новый фонтан будет не намного лучше прежнего, - отмечает Билялов. - Также возникает вопрос: зачем надо было начинать строительство фонтана осенью?" Отмечается, что после завершения работ фонтан успеют включить лишь на несколько часов, после чего он простоит всю зиму.