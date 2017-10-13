С 2018 года власти столицы начнут отказываться от частных эвакуаторов

19 июля 2017 г. Эвакуаторная компания заявила о банкротстве после обвинений в халатности и неуплате налогов на 100 миллионов рублей

Подрядчик "Мосгорлогистик" повреждал автомобили при эвакуации, не обновлял парк, не платил налоги и сборы: задолженность компании составила более 100 миллионов рублей. Эксперты предлагают передать эвакуацию городу.