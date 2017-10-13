С 2018 года власти столицы начнут отказываться от частных эвакуаторов

Власти Москвы в 2018 году начнут закупать эвакуаторы, что позволит отказаться от услуг частных компаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства"(АМПП).
"Благодаря закупке эвакуаторы начнут переходить в городскую собственность. Мы рассчитываем завершить этот процесс в ближайшие несколько лет", - отметил собеседник агентства. В 2018 году учреждение приобретет 125 новых машин с манипуляторами и будет заключать сервисные контракты на пять лет. Это позволит лучше контролировать работу службы перемещения, сократить издержки, а также дополнительно создать около 300 рабочих мест.
Вопрос о передаче эвакуации городским структурам возник в конце июня этого года, когда ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" расторг контракт на эвакуацию автомобилей с компанией "Мосгорлогистик". По словам представителей ГКУ, подрядчик халатно относился к обязанностям
, повреждал автомобили при эвакуации, а за три с половиной года эксплуатации эвакуаторов не обновлял их парк. Кроме того, у компании была обнаружена задолженность по налогам и сборам более чем на 100 миллионов рублей. Сами же представители "Мосгорлогистик" жаловались на низкую рентабельность эвакуации
. Эксперты заявили, что передача эвакуации в ведение города позволило бы водителям обратиться в городские структуры с претензией в случае необходимости, тогда как частные фирмы могут обанкротиться в любой момент.