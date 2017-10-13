"Коммерсант": Жилой комплекс вблизи "Лосиного острова" могут признать самостроем Рубрики: Недвижимость

Гольяново Парк



"Гольяново парк" - проект малоэтажной застройки в микрорайоне Абрамцево подмосковной Балашихи вблизи национального парка "Лосиный Остров". "Астерра" начала строительство в 2013 году, получив необходимые разрешения в администрации Балашихи. С Минприроды было согласовано строительство на участке четырех трехэтажных домов. После проверки условий реализации проекта в июне 2015 года Мособлсуд отменил разрешение на строительство, так как застройка участка не соответствует целям и задачам парка.



В Минприроды и администрации Балашихи сообщили, что следят за разбирательством и ждут результатов экологической экспертизы проекта. Если "Астерра" не получит необходимые документы, дома "Гольяново парка" могут быть признаны самостроем и снесены по решению суда. С другой стороны, по словам экспертов, снос требует дополнительных затрат, и власти не готовы повышать социальную напряженность из-за появления обманутых дольщиков: в таких условиях стороны предпочитают компромиссные решения.



Если этого не произойдет, дольщики должны обратиться к застройщику с требованием возместить убытки, а застройщик может обратиться с аналогичным иском к администрации, которая выдавала разрешение на строительство. По оценкам экспертов, суммарная стоимость всех обязательство "Астерры" перед дольщиками "Гольяново парка" может достигать 450–500 миллионов рублей.



По данным СМИ, охранная зона вокруг парка "Лосиный остров", где строительство также запрещено, не защищается никем, кроме активистов. Так, в начале 2018 года здесь откроется торговый центр, который возводит компания



На Лосиноостровской улице, владение 45 планируется построить четыре дома высотой примерно 25 этажей на две тысячи жителей. В проекте также заявлены школа, детский сад, подземная и наземная парковки, расширение дороги. Жители Ярославского района Москвы отвергли проект на публичных слушаниях. В Минприроды сообщили, что застройщик не получал разрешения и был оштрафован. Однако затем компания все же получила необходимые документы.



В прежние годы в охранной зоне "Лосиного Острова" было построено два жилых комплекса, а затем власти еще и разрешили вырубку под эстакаду для жильцов. Ущерб от строительства еще одного микрорайона на территории заповедника Минприроды оценило в 62,8 миллиона рублей, но застройщик сумел закрыть уголовное дело. По словам защитников парка, жилье появляется и там, где власти разрешают уничтожение лесов под предлогом



Группа компаний "Астерра" может потерять свой жилой проект "Гольяново парк", квартиры в котором уже распроданы. Возник конфликт с Минприроды РФ из-за статуса застраиваемого участка, оказавшегося в границах национального парка "Лосиный Остров". По словам экспертов, чиновники могут снести жилой квартал, признав его самостроем. Об этом пишет "Коммерсант" "Гольяново парк" - проект малоэтажной застройки в микрорайоне Абрамцево подмосковной Балашихи вблизи национального парка "Лосиный Остров". "Астерра" начала строительство в 2013 году, получив необходимые разрешения в администрации Балашихи. С Минприроды было согласовано строительство на участке четырех трехэтажных домов. После проверки условий реализации проекта в июне 2015 года Мособлсуд отменил разрешение на строительство, так как застройка участка не соответствует целям и задачам парка.В Минприроды и администрации Балашихи сообщили, что следят за разбирательством и ждут результатов экологической экспертизы проекта. Если "Астерра" не получит необходимые документы, дома "Гольяново парка" могут быть признаны самостроем и снесены по решению суда. С другой стороны, по словам экспертов, снос требует дополнительных затрат, и власти не готовы повышать социальную напряженность из-за появления обманутых дольщиков: в таких условиях стороны предпочитают компромиссные решения.Если этого не произойдет, дольщики должны обратиться к застройщику с требованием возместить убытки, а застройщик может обратиться с аналогичным иском к администрации, которая выдавала разрешение на строительство. По оценкам экспертов, суммарная стоимость всех обязательство "Астерры" перед дольщиками "Гольяново парка" может достигать 450–500 миллионов рублей.По данным СМИ, охранная зона вокруг парка "Лосиный остров", где строительство также запрещено, не защищается никем, кроме активистов. Так, в начале 2018 года здесь откроется торговый центр, который возводит компания сына генпрокурора Юрия Чайки . Остановить работы уже невозможно, а в Минприроды противникам ТЦ заявили, что участок застройки не имеет особой природной ценности.На Лосиноостровской улице, владение 45 планируется построить четыре дома высотой примерно 25 этажей на две тысячи жителей. В проекте также заявлены школа, детский сад, подземная и наземная парковки, расширение дороги. Жители Ярославского района Москвы отвергли проект на публичных слушаниях. В Минприроды сообщили, что застройщик не получал разрешения и был оштрафован. Однако затем компания все же получила необходимые документы.В прежние годы в охранной зоне "Лосиного Острова" было построено два жилых комплекса, а затем власти еще и разрешили вырубку под эстакаду для жильцов. Ущерб от строительства еще одного микрорайона на территории заповедника Минприроды оценило в 62,8 миллиона рублей, но застройщик сумел закрыть уголовное дело. По словам защитников парка, жилье появляется и там, где власти разрешают уничтожение лесов под предлогом санитарной вырубки



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