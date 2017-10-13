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На проспекте Мира эвакуировали торговый центр "Золотой Вавилон"
16 октября 2017 г. | Время публикации 10:05 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Более тысячи человек эвакуированы из торгового центра "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Причина эвакуации не уточняется.

В воскресенье в Москве прошла очередная волна анонимных звонков об угрозах взрыва. Менее чем за час неизвестные сообщили об угрозе взрыва в 20 объектах Москвы, в числе "заминированных" оказались гостиничный комплекс "Измайлово", гостиницы "Космос" и "Будапешт", а также торговые центры "Авиапарк", "Атлантис","Европейский", "Водный" и станции метро. Всего в результате происшествия эвакуировано более 12 тысяч человек, ни одна из угроз не подтвердилась.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.

Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.

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