На проспекте Мира эвакуировали торговый центр "Золотой Вавилон" Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru Более тысячи человек эвакуированы из торгового центра "Золотой Вавилон" на Проспекте Мира. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города. Причина эвакуации не уточняется.



В воскресенье в Москве прошла очередная волна анонимных звонков об угрозах взрыва. Менее чем за час неизвестные сообщили об угрозе взрыва в 20 объектах Москвы, в числе "заминированных" оказались гостиничный комплекс "Измайлово", гостиницы "Космос" и "Будапешт", а также торговые центры "Авиапарк", "Атлантис","Европейский", "Водный" и станции метро. Всего в результате происшествия эвакуировано более 12 тысяч человек, ни одна из угроз не подтвердилась.



Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1300 объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей.



Откуда поступали звонки, доподлинно неизвестно. Предполагалось, что сообщения шли с Украины либо от группы хакеров из Брюсселя. СМИ также сообщали, что в причастности к организации массовых звонков о "минировании" подозревается житель Ставропольского края, связанный с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". ФСБ не подтвердила эту информацию.







Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 6 октября 2017 г. Новая волна телефонного терроризма накрыла столицу: почти 40 сообщений за час

Менее чем за час поступило 38 сообщений об угрозах взрыва, половина из них - школы и детские сады. Сотрудники правоохранительных органов также эвакуировали Мособлдуму и Дом правительства Московской области в Красногорске.

