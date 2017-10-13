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Дептранс высмеяли за пиар-видео с автобусом, разъезжающим по "встречке"
16 октября 2017 г. | Время публикации 14:51 | Последние изменения 14:52
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Московский Транспорт / YouTube
Столичный департамент транспорта опубликовал в интернете пиар-ролик о маршрутной сети "Магистраль", снятый из кабины автобуса. Внимательные интернет-пользователи, впрочем, обратили внимание, что водитель в ходе видеозаписи неоднократно и грубо нарушает правила дорожного движения, рискуя создать на дороге аварийную ситуацию. Ранее похожим "фэйлом" отметился ЦОДД, опубликовавший фотографию с машиной дорожных служб, стоящей в пешеходной зоне.

Так, в конце улицы Сретенка автобус едет прямо, игнорируя знак, обозначающий движение "только направо". В сообществе "Синие ведерки" отметили, что, согласно ПДД, действие этого знака не распространяется на маршрутный транспорт, однако в данном случае ситуация иная: выделенная полоса после знака заканчивается, а начинается "встречка", по которой даже на видеозаписи едут автомобили.

На площади Сретенские ворота автобус опять выезжает на встречную полосу, а на улице Большая Лубянка камера из кабины запечатлела автомобиль, припаркованный на тротуаре и частично на выделенной полосе. "Пропагандируют нарушения правил дорожного движения?" - иронизируют в администрации сообщества.



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