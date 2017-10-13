Дептранс высмеяли за пиар-видео с автобусом, разъезжающим по "встречке"

3 октября 2017 г. В соцсетях высмеяли ЦОДД за "фэйл" с фотографией собственной машины посреди пешеходной зоны

Пресс-служба ЦОДД в своем Twitter попросила водителей быть внимательнее в связи с началом каникул в школах. Публикация сопровождается фотографией автомобиля Центра, который сам грубо нарушает правила дорожного движения.