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Перевозку велосипедов и домашних животных в "аэроэкспрессах" сделали бесплатной
17 апреля 2018 г. | Время публикации 19:40
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Провоз велосипедов и домашних животных в "аэроэкспрессах" стал бесплатным, сообщается на сайте компании. Раньше стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, одного велосипеда в неразобранном виде - 50 рублей.

В "Аэроэкспрессе" напомнили, что перевозить велосипеды можно исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных можно перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород - в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Кроме того, "Аэроэкспресс" с 23 апреля вводит дополнительные рейсы в направлении аэропорта "Домодедово". Добраться туда можно будет с 5:30 до 0:30 (сейчас первый поезд отходит от Павелецкого вокзала в 6:00), обратно - с 5:15 до 0:30 (сейчас последний поезд отправляется в 0:00).
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