

Перевозку велосипедов и домашних животных в "аэроэкспрессах" сделали бесплатной Рубрики: Общественный транспорт





В "Аэроэкспрессе" напомнили, что перевозить велосипеды можно исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных можно перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород - в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.



Кроме того, "Аэроэкспресс" с 23 апреля вводит дополнительные рейсы в направлении аэропорта "Домодедово". Добраться туда можно будет с 5:30 до 0:30 (сейчас первый поезд отходит от Павелецкого вокзала в 6:00), обратно - с 5:15 до 0:30 (сейчас последний поезд отправляется в 0:00). Провоз велосипедов и домашних животных в "аэроэкспрессах" стал бесплатным, сообщается на сайте компании . Раньше стоимость перевозки домашних животных составляла 100 рублей, одного велосипеда в неразобранном виде - 50 рублей.В "Аэроэкспрессе" напомнили, что перевозить велосипеды можно исключительно в тамбуре поезда. Мелких домашних животных можно перевозить в специальных контейнерах на местах, предназначенных для ручной клади. Собак крупных пород - в тамбуре поезда под наблюдением хозяев с соблюдением санитарно-гигиенических норм.Кроме того, "Аэроэкспресс" с 23 апреля вводит дополнительные рейсы в направлении аэропорта "Домодедово". Добраться туда можно будет с 5:30 до 0:30 (сейчас первый поезд отходит от Павелецкого вокзала в 6:00), обратно - с 5:15 до 0:30 (сейчас последний поезд отправляется в 0:00).



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