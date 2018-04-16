Двукратное превышение концентрации сероводорода обнаружили вблизи свалки "Ядрово"

16 апреля 2018 г. Москвичей предупредили о новой "сероводородной атаке"

В ночь на 16 апреля, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация сероводорода в воздухе отдельных районов превысила предельно допустимую в 20,5 раз. Накопление примесей в воздухе продолжится с вечера 16 апреля до утра 17 апреля.