Двукратное превышение концентрации сероводорода обнаружили вблизи свалки "Ядрово"

Станции мониторинга воздуха зафиксировали вблизи мусорного полигона "Ядрово" двукратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте администрации района
.
По состоянию на 8:00 концентрация составляла 0,016 миллиграмма на кубический метр воздуха, при ПДК в 0,008 миллиграмма на кубический метр. В центре Волоколамска (улица Соборная) концентрация сероводорода нормальна и составляет 0,0002 миллиграмма на кубический метр. В деревне Ченцы Волоколамского района концентрация сероводорода также превышена и составляет 0,014 миллиграмма на кубический метр.
Также ночью 17 апреля станции "Мосэкомониторинга" зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом сообщается на сайте организации
. Превышения также зафиксировали в других районах: в 2,2 раза — в Жулебино, в 1,8 раза — в Новокосино и в 1,4 раза — в Марьино.
Накануне московский департамент природных ресурсов предупредил о превышении порога запаха сероводорода в некоторых районах столицы
. По словам специалистов, это было связано с теплой погодой и слабым ветром, которые не способствуют рассеиванию веществ в атмосфере. В ведомстве подчеркнули, что концентрация сероводорода не превышает нормы, рекомендованные ВОЗ.
Кроме того, в ночь на 16 апреля, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация сероводорода в воздухе отдельных районов города превысила предельно допустимую в 20,5 раз. Кроме того, измерения в Вешняках показали превышение нормы по сероводороду в 2,5 раза. Однократные превышения ПДК также в полночь были зафиксированы в Марьино, на улицах Гурьянова и Головачева. Также отмечено повышение диоксида азота на улице Толбухина, Кожуховском проезде и в Хамовниках.