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Виртуальные фермерские магазины откроют на улицах Подмосковья
17 апреля 2018 г. | Время публикации 09:28 | Последние изменения 09:50
Рубрики: Общество  
 
АГН "Москва" / Любимов Андрей
Проект "Подмосковный фермер" выходит в виртуальную реальность: в конце мая в Подмосковье установят первую интерактивную панель, с помощью которой можно делать покупки в фермерских магазинах. Об этом пишет "Российская газета".

Проект "Подмосковный фермер" областные власти начали еще в 2015 году в рамках программы импортозамещения. За это время в муниципалитетах открылись более 100 торговых павильонов, куда на условиях льготной аренды приглашают производителей из Подмосковья и соседних регионов. Однако слишком малое число таких павильонов не удовлетворяет всех потребностей местных жителей, и их решили перевести в виртуальный формат.

Как заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников, на остановках, в госучреждениях, в МФЦ и на всех рынках до конца года появятся интерактивные панели, с помощью которых можно будет выбрать нужные товары, сложить их в виртуальную корзину и указать время и место доставки. Первыми побывать в фермерском онлайн-магазине смогут жители Одинцово, а вскоре сервис смогут оценить и в других областных городах. До конца года появятся 50-70 таких панелей. По мнению министра, таким образом жители области получат удобный сервис для быстрого поиска и удобной доставки качественной фермерской продукции по выгодной цене.

Обычным же фермерам, решившим продавать продукцию в столице, по-прежнему приходится несладко: несмотря на компьютеризацию подачи заявок, перекупщики нашли новый способ получения бесплатных мест на ярмарках выходного дня. Они используют робот-программы, позволяющие подать заявку автоматически за несколько минут до того, как доступ получат рядовые предприниматели. Обычным же предпринимателям доступ в систему на это время запрещен.
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