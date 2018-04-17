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Сильные дожди пройдут в Москве в ближайшие дни, перерыв ожидается только в пятницу
17 апреля 2018 г. | Время публикации 13:00
Рубрики: Погода  
 
В ближайшие двое суток в Москве ожидаются сильные дожди, которые могут принести более трети месячной нормы осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. С вечера вторника до вечера четверга в столице может выпасть около 16 мм дождей, что составляет 36% апрельской нормы.

"Основные ливни пройдут над Москвой в первой половине дня 18 апреля, когда выпадет до 9 мм осадков", - говорится в прогнозе. Со среды в столичный регион придет небольшое похолодание, температура воздуха днем 18 и 19 апреля составит 13-15 градусов. В пятницу ожидается краткий перерыв в осадках, температура не превысит 12-14 градусов.

По предварительному прогнозу, днем в субботу дожди возобновятся. Новая волна осадков продлится до утра понедельника, причем их пик придется на ночь на воскресенье, 22 апреля. Из-за предполагаемых заморозков до минус 4 градусов в ночь на понедельник дождь может смениться небольшим снегом. Всего с субботы до понедельника может выпасть еще 10 мм осадков.
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Вторник, 17 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:53
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