Сильные дожди пройдут в Москве в ближайшие дни, перерыв ожидается только в пятницу Рубрики: Погода





"Основные ливни пройдут над Москвой в первой половине дня 18 апреля, когда выпадет до 9 мм осадков", - говорится в прогнозе. Со среды в столичный регион придет небольшое похолодание, температура воздуха днем 18 и 19 апреля составит 13-15 градусов. В пятницу ожидается краткий перерыв в осадках, температура не превысит 12-14 градусов.



По предварительному прогнозу, днем в субботу дожди возобновятся. Новая волна осадков продлится до утра понедельника, причем их пик придется на ночь на воскресенье, 22 апреля. Из-за предполагаемых заморозков до минус 4 градусов в ночь на понедельник дождь может смениться небольшим снегом. Всего с субботы до понедельника может выпасть еще 10 мм осадков. В ближайшие двое суток в Москве ожидаются сильные дожди, которые могут принести более трети месячной нормы осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. С вечера вторника до вечера четверга в столице может выпасть около 16 мм дождей, что составляет 36% апрельской нормы."Основные ливни пройдут над Москвой в первой половине дня 18 апреля, когда выпадет до 9 мм осадков", - говорится в прогнозе. Со среды в столичный регион придет небольшое похолодание, температура воздуха днем 18 и 19 апреля составит 13-15 градусов. В пятницу ожидается краткий перерыв в осадках, температура не превысит 12-14 градусов.По предварительному прогнозу, днем в субботу дожди возобновятся. Новая волна осадков продлится до утра понедельника, причем их пик придется на ночь на воскресенье, 22 апреля. Из-за предполагаемых заморозков до минус 4 градусов в ночь на понедельник дождь может смениться небольшим снегом. Всего с субботы до понедельника может выпасть еще 10 мм осадков.



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