Столичные власти после отмены приговора Мисюриной назвали защиту прав медиков приоритетной задачей года

Власти Москвы назвали защиту прав медиков приоритетной задачей 2018 года. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, отвечая на вопрос ТАСС о том, как власти и медицинское сообщество восприняли отмену приговора
гематологу Елене Мисюриной, осужденной ранее на два года колонии после смерти пациента.
По его словам, в целом общество "должно понимать главную проблему - медицинская помощь очень часто бывает инвазивной и вне зависимости от складывающихся обстоятельств может сопровождаться осложнениями". "То, что делают наши коллеги, всегда сопряжено с рисками. Профессиональное сообщество было очень обеспокоено этой ситуацией [приговором Мисюриной]", - сказал Хрипун.
По его мнению, рассмотрение ситуаций и обстоятельств, которые могли привести к осложнениям, должно проводиться "в особом порядке с максимальным привлечением большого количества экспертов с тем, чтобы не допустить незаслуженного, несправедливого решения к человеку, который хотел помочь".
Хрипун добавил, что Елена Мисюрина продолжает работать в одной из столичных больниц и к ней нет нареканий. "Елена Николаевна работает в том же качестве, в котором и работала. В профессиональной жизни ничего не изменилось", - приводит слова чиновника "Интерфакс"
.
Напомним, 16 апреля Мосгорсуд отменил обвинительный приговор в отношении Мисюриной и вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Также вынесены частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело, прокуратуры по Юго-Западному административному округу и органов предварительного следствия за грубые нарушения, допущенные при расследовании и рассмотрении дела врача. Мисюрина остается под подпиской о невыезде.
Адвокат гематолога Генри Резник, комментируя "Коммерсанту"
решение суда, сказал, что возвращать дело в прокуратуру "не имеет смысла, возможности для расследования исчерпаны, не существует никаких надежных доказательств вины Мисюриной". Спустя пять лет после смерти пациента "уже невозможно получить доказательства, которые могли бы привести к достоверному знанию", отметил Резник. По его мнению, "прокуратура продлит расследование либо прекратит дело".
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль назвал отмену приговора Мисюриной "победой, которая может стать прецедентом". "Это победа, не окончательная, но победа. Я хочу поблагодарить всех, кто подставил свое плечо доктору Мисюриной. Борьба только начинается. У нас много мисюриных", - сказал Рошаль. Ранее он выступал в защиту гематолога в суде, предлагал посадить себя "в клетку"
вместо Мисюриной и выражал обеспокоенность "необъяснимой травлей медицинского сообщества".
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов приветствовал решение суда об отмене приговора. По его словам, логика обвинения в отношении Мисюриной была непонятной. Он полагает, что усиление контроля за качеством работы врачей должно происходить через профессиональные ассоциации, а "недобросовестное отношение к своим обязанностям, халатность и невнимание должны осуждаться".
Напомним, по версии следствия, в июле 2013 года Елена Мисюрина при трепанобиопсии костного мозга "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался в другой клинике после операции. 22 января 2018 года Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима, признав виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента.
Приговор вызвал большой резонанс в медицинском сообществе. В поддержку врача выступил столичный департамент здравоохранения, петицию в защиту Мисюриной подписали десятки тысяч человек. Специалисты усомнились в том, что пациент скончался именно после трепанобиописии, и предположили, что смерть, скорее всего, наступила из-за резкого обострения онкологического заболевания у пациента. Сама Мисюрина отметила, что при проколе сосудов пациент скоро истек бы кровью за несколько секунд на ее глазах.
Прокуратура попросила суд отменить приговор
Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Следственном комитете такая реакция вызвала недоумение и сомнения в компетентности надзорного ведомства. Тем не менее 5 февраля Мосгорсуд освободил Мисюрину из-под стражи
, заменив меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в силу.
Позже газета "Коммерсант" обнародовала ранее не публиковавшиеся выводы экспертизы по делу Мисюриной. Из документов следует, что умершего пациента можно было спасти
даже с учетом проколотого сосуда, если бы в больнице, куда он поступил с жалобами на боль, поставили правильный диагноз и вовремя сделали операцию.
Пересмотр дела врача проходил в закрытом режиме
по просьбе дочери умершего пациента из-за возможного разглашения охраняемой законом врачебной тайны.