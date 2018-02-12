Столичные власти после отмены приговора Мисюриной назвали защиту прав медиков приоритетной задачей года

16 апреля 2018 г. Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной и вернул дело в прокуратуру

Судебная коллегия Мосгорсуда отменила приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии после смерти пациента. Дело вернули в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. При этом Мисюрина остается под подпиской о невыезде.