Противники фан-зоны возле МГУ обратятся в природоохранную прокуратуру

10 апреля 2018 г. Оргкомитет ЧМ-2018 рассмотрит возможность переноса фан-зоны с Воробьевых гор

Участники встречи рассказали, что организаторы "обещали рассмотреть" другие варианты площадок для фан-зоны, но в то же время заявили, что для нее не подходит ни одна другая площадка. Решение по фан-зоне примут в течение недели.