Противники фан-зоны возле МГУ обратятся в природоохранную прокуратуру

Противники фан-зоны возле здания МГУ на Воробьевых горах предлагают решить проблему, организовав массовую рассылку писем в природоохранную прокуратуру Москвы с просьбой проверить планы организаторов. Об этом сообщается в сообществе инициативной группы на Facebook
.
"Нам часто говорили, что МГУ никак не может повлиять на фан-зону, ведь её планируется разместить за пределами его территории. Конечно, даже если бы это было правдой, ущерб, который она сулит Университету, никуда бы не делся, и мы в любом случае боролись бы за перенос. Однако в реальности, как следует из уже опубликованных тендеров, под территорию фестиваля болельщиков отдана вся Аллея учёных
", - напоминают члены инициативной группы.
По их мнению, это свидетельствует не только о нецелесообразности фан-зоны на Воробьёвых горах, но и о ее незаконности. Одним из способов решения проблемы может стать электронное обращение в прокуратуру с просьбой проверить планы организаторов. Для этого предлагается зайти на сайт столичной прокуратуры
и выбрать подачу заявления в электронной форме, адресовав ее в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы с темой "защита прав субъектов предпринимательской деятельности". В сообщении приводится и ссылка на текст обращения
: в случае массовых обращений прокуратура, скорее всего не сможет их проигнорировать. "Фан-зона будет перенесена!", - заявляют авторы поста.
Ранее глава оргкомитета чемпионата мира-2018, вице-премьер Аркадий Дворкович встретился со студентами МГУ, выступающими за перенос фан-зоны, но стороны "ни к какому решению не пришли": организаторы обещали рассмотреть другие варианты площадок
, однако неофициально заявили, что ни одна другая площадка в столице не вместит заявленного числа фанатов. Активисты продолжают настаивать на том, что организаторы фан-зоны не учли мнение местных жителей и студентов
при выборе площадки, что было необходимо в соответствии со Стратегией ЧМ-2018. Одновременно с этим организаторы продолжают уничтожать природный заказник под инфраструктурные проекты для развлечения болельщиков и красивую картинку для трансляций.