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Противники фан-зоны возле МГУ обратятся в природоохранную прокуратуру
17 апреля 2018 г. | Время публикации 10:56 | Последние изменения 12:46
Рубрики: Общество  
 
Противники фан-зоны возле здания МГУ на Воробьевых горах предлагают решить проблему, организовав массовую рассылку писем в природоохранную прокуратуру Москвы с просьбой проверить планы организаторов. Об этом сообщается в сообществе инициативной группы на Facebook.

"Нам часто говорили, что МГУ никак не может повлиять на фан-зону, ведь её планируется разместить за пределами его территории. Конечно, даже если бы это было правдой, ущерб, который она сулит Университету, никуда бы не делся, и мы в любом случае боролись бы за перенос. Однако в реальности, как следует из уже опубликованных тендеров, под территорию фестиваля болельщиков отдана вся Аллея учёных", - напоминают члены инициативной группы.

По их мнению, это свидетельствует не только о нецелесообразности фан-зоны на Воробьёвых горах, но и о ее незаконности. Одним из способов решения проблемы может стать электронное обращение в прокуратуру с просьбой проверить планы организаторов. Для этого предлагается зайти на сайт столичной прокуратуры и выбрать подачу заявления в электронной форме, адресовав ее в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы с темой "защита прав субъектов предпринимательской деятельности". В сообщении приводится и ссылка на текст обращения: в случае массовых обращений прокуратура, скорее всего не сможет их проигнорировать. "Фан-зона будет перенесена!", - заявляют авторы поста.

Ранее глава оргкомитета чемпионата мира-2018, вице-премьер Аркадий Дворкович встретился со студентами МГУ, выступающими за перенос фан-зоны, но стороны "ни к какому решению не пришли": организаторы обещали рассмотреть другие варианты площадок, однако неофициально заявили, что ни одна другая площадка в столице не вместит заявленного числа фанатов. Активисты продолжают настаивать на том, что организаторы фан-зоны не учли мнение местных жителей и студентов при выборе площадки, что было необходимо в соответствии со Стратегией ЧМ-2018. Одновременно с этим организаторы продолжают уничтожать природный заказник под инфраструктурные проекты для развлечения болельщиков и красивую картинку для трансляций.
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