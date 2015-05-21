Столичным аллергикам советуют меньше гулять и отказаться от защитных масок Рубрики: Общество

Global Look Press



По словам аллерголога, основным источником аллергенов является пыльца цветущих деревьев, кустарников и злаковых, в том числе березы,



В период поллиноза также рекомендуется исключить прямой контакт с пыльцой растений - закрывать окна, особенно при сильном ветре, меньше бывать на улице, а также защищать глаза солнезащитными очками от возможного попадания пыльцы. Также рекомендуется ежедневно проводить влажную уборку, отказаться от пуховых подушек и одеял, убрать книги в закрытые шкафы и тщательно вычистить или снять толстые шторы. А вот медицинскими масками, на которых оседает пыльца, пользоваться не стоит.



Отметим, на протяжении последних лет число аллергиков в Москве



Урбанизация в столице усугубляется так называемым газонным режимом. Траву под пологом деревьев в парковых зонах постоянно скашивают, а упавшую листву сгребают. Впоследствии грунт на зеленой территории оказывается открытым и превращается в гладкий песок и пыль, которые поднимаются в воздух и добавляются к пыльце цветущих растений. А искусственный ветер поднимает в воздух кубы осевшей на асфальте мелкой пыли. Влияет на ситуацию и увеличение количества автомобилей на фоне резкого сокращения скверов и лесопарков. Столичные аллергологи предупредили москвичей о начале сезона весенней аллергии на цветение кустарников и деревьев. В этот период рекомендуется отказаться от использования медицинских масок, так как на них оседает пыльца, и не гулять в парках и скверах. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.По словам аллерголога, основным источником аллергенов является пыльца цветущих деревьев, кустарников и злаковых, в том числе березы, ольхи и орешника . Сезон поллиноза, связанный с пыльцой деревьев, обычно длится около двух месяцев. Поэтому аллергикам лучше избегать прогулок в зеленых зонах.В период поллиноза также рекомендуется исключить прямой контакт с пыльцой растений - закрывать окна, особенно при сильном ветре, меньше бывать на улице, а также защищать глаза солнезащитными очками от возможного попадания пыльцы. Также рекомендуется ежедневно проводить влажную уборку, отказаться от пуховых подушек и одеял, убрать книги в закрытые шкафы и тщательно вычистить или снять толстые шторы. А вот медицинскими масками, на которых оседает пыльца, пользоваться не стоит.Отметим, на протяжении последних лет число аллергиков в Москве постоянно растет , а многие имеют чувствительность к нескольким аллергенам. По словам врачей, фактором повышения числа аллергиков является урбанизация: загрязнители воздуха плохо влияют на дыхательные пути, делая их более восприимчивыми к аллергенам, а также могут оседать на пыльце растений и вызывать более сильную реакцию на цветение.Урбанизация в столице усугубляется так называемым газонным режимом. Траву под пологом деревьев в парковых зонах постоянно скашивают, а упавшую листву сгребают. Впоследствии грунт на зеленой территории оказывается открытым и превращается в гладкий песок и пыль, которые поднимаются в воздух и добавляются к пыльце цветущих растений. А искусственный ветер поднимает в воздух кубы осевшей на асфальте мелкой пыли. Влияет на ситуацию и увеличение количества автомобилей на фоне резкого сокращения скверов и лесопарков.



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