Москва впервые за много лет избежала эпидемии гриппа и ОРВИ

28 сентября 2017 г. В столичных детских поликлиниках прививки будут делать без выходных

Прививочные кабинеты в детских поликлиниках будут принимать пациентов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботние и воскресные дни – с 9:00 до 15:00. В это же время можно оформить необходимые справки и направления.