NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
апреля
pda
Поиск
Архив

Москва впервые за много лет избежала эпидемии гриппа и ОРВИ
17 апреля 2018 г. | Время публикации 14:06
Рубрики: Общество  
 
Москва впервые за долгие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ в зимний сезон. Как сообщил на заседании президиума правительства столицы руководитель департамента здравоохранения Алекей Хрипун, это произошло из-за масштабной вакцинации. Его слова приводит ТАСС.

"В 2017 году была проведена самая масштабная в истории города вакцинация против гриппа. Общий охват вакцинацией составил 55,1% населения столицы, что значительно больше, чем в среднем по России (45,9%). В результате масштабной вакцинации этой зимой Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ", - сказал он.

По данным департамента, на 1 декабря 2017 года прививки сделали 6,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона детей. Из них 157 тысяч человек были вакцинированы от гриппа мобильными бригадами у 26 станций метро и около железнодорожной платформы платформы, 80 тысяч человек были привиты в центрах госуслуг "Мои документы". А в детских поликлиниках прививки делали без выходных.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В столичных детских поликлиниках прививки будут делать без выходных
28 сентября 2017 г.
В столичных детских поликлиниках прививки будут делать без выходных
Прививочные кабинеты в детских поликлиниках будут принимать пациентов с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботние и воскресные дни – с 9:00 до 15:00. В это же время можно оформить необходимые справки и направления.
4 сентября 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.04.2018   16:02
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 17 апреля 2018 г. // Последняя новость 15:53
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>