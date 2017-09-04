Москва впервые за много лет избежала эпидемии гриппа и ОРВИ

Москва впервые за долгие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ в зимний сезон. Как сообщил на заседании президиума правительства столицы руководитель департамента здравоохранения Алекей Хрипун, это произошло из-за масштабной вакцинации. Его слова приводит ТАСС.
"В 2017 году была проведена самая масштабная в истории города вакцинация против гриппа. Общий охват вакцинацией составил 55,1% населения столицы, что значительно больше, чем в среднем по России (45,9%). В результате масштабной вакцинации этой зимой Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ", - сказал он.
По данным департамента, на 1 декабря 2017 года прививки сделали 6,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона детей. Из них 157 тысяч человек были вакцинированы от гриппа мобильными бригадами у 26 станций метро
и около железнодорожной платформы платформы, 80 тысяч человек были привиты в центрах госуслуг "Мои документы". А в детских поликлиниках прививки делали без выходных
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