Два района Москвы остались без больниц в результате "оптимизации" здравоохранения

Более 200 тысяч жителей Москвы не могут получить своевременную медицинскую помощь в связи с закрытием больниц при "оптимизации" здравоохранения. Как говорится в петиции на сайте Change.org
, в результате реформы в районе Преображенское ликвидировали все больницы. Аналогичная ситуация сложилась в соседнем районе Богородское.
В Преображенском два года назад расформировали взрослую городскую больницу N 54, а в январе этого года была снесена детская больница N 19 имени Зацепина, известная как уникальный ортопедический центр. Таким образом, в районе действует только психиатрическая больница имени Ганнушкина, говорится в петиции.
Согласно сайту мэрии, на месте больницы N 54 планируется открыть российско-германский колледж. А здания детской больницы переданы в безвозмездное пользование межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России, пишет "МБХ медиа"
. При этом жителям изначально говорили, что в детской больнице идет ремонт.
По словам автора петиции Аллы Пронькиной, жители узнали об "оптимизации" постфактум. Больницы закрыли без учета мнения более 88,5 тысячи жителей района, которые вынуждены теперь ездить к врачам по всему городу. Скорая помощь также "разбрасывает" вызовы по близлежащим районам. От закрытия больницы N 54 пострадали и жители Богородского, где живет более 107 тысяч человек.
Требования петиции, адресованные Минздраву, столичному департаменту здравоохранения и мэрии Москвы, - "рассмотреть вопрос об открытии городской многопрофильной больницы в районе Преображенское" либо вернуть больницу в профильное здание на улице Шитова, которое не используется после ремонта.
Прошлым летом жители района Зябликово жаловались на острую нехватку детских врачей - специалистов
после "оптимизации" здравоохранения. Это произошло после того, как два из четырех этажей детской поликлиники N 121 отдали под городской диагностический центр. В мэрии заявили, что состояние поликлиники "не нарушает прав населения на доступность и качество медицинской помощи".