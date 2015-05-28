Два района Москвы остались без больниц в результате "оптимизации" здравоохранения

20 июля 2017 г. Жители района Зябликово из-за "оптимизации" здравоохранения остались без детских врачей

Площадь поликлиники N121 уменьшилась в два раза, из-за чего район, в котором живет более 15 тысяч детей, остался без профильных специалистов. В случае необходимости москвичей вынуждают ехать в другую часть города.