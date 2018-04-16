Мусор с полигона "Ядрово" начали привозить в промзону под окнами жителей Одинцово

17 апреля 2018 г. Москвичи жалуются на неприятные запахи и гарь и подозревают "Мосэкомониторинг" в подтасовке данных

По всей столице чувствуется запах гари, в некоторых районах смешанный с запахом сероводорода: это касается и благополучных северо-западных районов. Активисты говорят о системном экологическом и инфраструктурном коллапсе.