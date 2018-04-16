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Мусор с полигона "Ядрово" начали привозить в промзону под окнами жителей Одинцово
17 апреля 2018 г. | Время публикации 17:28 | Последние изменения 18:18
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
Жители подмосковного Одинцово пожаловались на возникновение стихийной свалки в промзоне возле жилых домов. По их словам, мусор туда возят с полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, старую часть которого закрыли в минувшие выходные. В коммунальной компании подтвердили эту информацию и призвали жителей "потерпеть", сообщает РБК.

Мусорные горы образовались на территории вблизи жилых домов на улице Маковского. Муниципальный депутат, председатель народной палаты Московской области Дмитрий Трунин рассказал изданию, что мусор частично сортируют, затем загружают в большие контейнеры и вывозят. "Все это делается в непосредственной близости от жилых домов. Метров 70 до жилой застройки. Вонь оттуда идет и шум", - сказал он.

Отходы также сжигают. "Вчера стояла жуткая вонь и задымление. Сегодня до сих пор пахнет! Куча растет день за днем!" - возмущаются жители, слова которых приводятся в Instagram-аккаунте "Типичное Одинцово". Представители инициативной группы готовят обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

🔥 Жители Второго Завода — забили тревогу из-за свалки образующейся на территории соседствующей к домам промзоны . В редакцию "Типичное Одинцово" начали поступать массовые жалобы от жителей улицы Маковского: . "У нас на территории промзоны 8 микрорайоне хранят и сжигают мусор. Вчера стояла жуткая вонь и задымление. Сегодня до сих пор пахнет! Куча растет день за днем!" . "Мы каждую ночь всем нашим домом (Маковского 26) чувствуем запах гари, думали временно это, но сейчас началась духота и запах вернулся!".

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В компании "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство" (ОКХиБ) подтвердили, что ввоз мусора организован на из-за закрытия части полигона "Ядрово". При этом заверили, что "ситуация не критическая и не окончательная, мы не собираемся устраивать горы мусора".

В компании отметили, что 17 апреля жители оставляли петицию, Роспотребнадзор тоже в курсе ситуации. "У нас заключены договоры с Одинцово и Одинцовским районом. Жителей мы вчера попросили подождать, потерпеть немного", - сообщили в ОКХиБ. Однако там не смогли уточнить, когда именно мусор перестанут привозить в промзону и вывезут ли оттуда полностью.
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