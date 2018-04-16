Мусор с полигона "Ядрово" начали привозить в промзону под окнами жителей Одинцово

Жители подмосковного Одинцово пожаловались на возникновение стихийной свалки в промзоне возле жилых домов. По их словам, мусор туда возят с полигона "Ядрово" в Волоколамском районе, старую часть которого закрыли
в минувшие выходные. В коммунальной компании подтвердили эту информацию и призвали жителей "потерпеть", сообщает РБК
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Мусорные горы образовались на территории вблизи жилых домов на улице Маковского. Муниципальный депутат, председатель народной палаты Московской области Дмитрий Трунин рассказал изданию, что мусор частично сортируют, затем загружают в большие контейнеры и вывозят. "Все это делается в непосредственной близости от жилых домов. Метров 70 до жилой застройки. Вонь оттуда идет и шум", - сказал он.
Отходы также сжигают. "Вчера стояла жуткая вонь и задымление. Сегодня до сих пор пахнет! Куча растет день за днем!" - возмущаются жители, слова которых приводятся в Instagram-аккаунте "Типичное Одинцово"
. Представители инициативной группы готовят обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
В компании "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство" (ОКХиБ) подтвердили, что ввоз мусора организован на из-за закрытия части полигона "Ядрово". При этом заверили, что "ситуация не критическая и не окончательная, мы не собираемся устраивать горы мусора".
В компании отметили, что 17 апреля жители оставляли петицию, Роспотребнадзор тоже в курсе ситуации. "У нас заключены договоры с Одинцово и Одинцовским районом. Жителей мы вчера попросили подождать, потерпеть немного", - сообщили в ОКХиБ. Однако там не смогли уточнить, когда именно мусор перестанут привозить в промзону и вывезут ли оттуда полностью.