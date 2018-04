Мусор с полигона "Ядрово" начали привозить в промзону под окнами жителей Одинцово

🔥 Жители Второго Завода — забили тревогу из-за свалки образующейся на территории соседствующей к домам промзоны . В редакцию "Типичное Одинцово" начали поступать массовые жалобы от жителей улицы Маковского: . "У нас на территории промзоны 8 микрорайоне хранят и сжигают мусор. Вчера стояла жуткая вонь и задымление. Сегодня до сих пор пахнет! Куча растет день за днем!" . "Мы каждую ночь всем нашим домом (Маковского 26) чувствуем запах гари, думали временно это, но сейчас началась духота и запах вернулся!".

