

Памятник пожарным открыли в центре столицы Рубрики: Общество





"Сегодня великое событие для всех москвичей, потому что мы увековечили память московским огнеборцам, а в их лице - всем огнеборцам нашей великой страны. Каждый здравомыслящий человек всегда в своем сердце несет память о тех, кто в ту или иную трудную минуту спас ему жизнь", — сказал на церемонии открытия памятника заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



Автором проекта памятника выступил старший преподаватель МГХАИ имени Сурикова, скульптор Евгений Тетерин. Проект памятника представляет собой композицию из восьми фигур огнеборцев.



Заместитель мэра отметил, что новый памятник станет символом пожарных подразделений Москвы и напоминанием о подвигах предшественников для будущих поколений сотрудников МЧС, а в дальнейшем к памятнику будут приходить на экскурсии. "Мы сегодня должны сказать спасибо авторам памятника, тем, кто подал эту идею. Это история, которая может служить примером для великих подвигов во благо нашего человечества", - подвел итог Бирюков. Памятник пожарным установили на территории главного управления МЧС по Москве, расположенного по адресу улица Пречистенка, дом 22. Об этом сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы."Сегодня великое событие для всех москвичей, потому что мы увековечили память московским огнеборцам, а в их лице - всем огнеборцам нашей великой страны. Каждый здравомыслящий человек всегда в своем сердце несет память о тех, кто в ту или иную трудную минуту спас ему жизнь", — сказал на церемонии открытия памятника заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Автором проекта памятника выступил старший преподаватель МГХАИ имени Сурикова, скульптор Евгений Тетерин. Проект памятника представляет собой композицию из восьми фигур огнеборцев.Заместитель мэра отметил, что новый памятник станет символом пожарных подразделений Москвы и напоминанием о подвигах предшественников для будущих поколений сотрудников МЧС, а в дальнейшем к памятнику будут приходить на экскурсии. "Мы сегодня должны сказать спасибо авторам памятника, тем, кто подал эту идею. Это история, которая может служить примером для великих подвигов во благо нашего человечества", - подвел итог Бирюков.



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