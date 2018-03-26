Свалку "Кучино" начали накрывать пленкой от запаха во время рекультивации

10 апреля 2018 г. Министр экологии Подмосковья рассказал, что ждет самые скандальные свалки региона в ближайшие две недели

По словам чиновника, по каждому полигону приняты инвестиционные программы. "Планируем, что в течение этого года мы так или иначе на всех полигонах наведем уже порядок. Серьезно снизим негативное воздействие", - сказал глава Минэкологии региона.