Свалку "Кучино" начали накрывать пленкой от запаха во время рекультивации

Склоны закрытого мусорного полигона "Кучино" в Балашихе начали укрывать временной геомембраной, чтобы снизить вредное воздействие свалки на ближайшие жилые микрорайоны. Об этом сообщается на сайте
администрации Балашихи. Работы планируется завершить к маю.
В первую очередь пленкой покрывают склоны, расположенные вблизи микрорайонов Павлино, Новое Павлино и Речной улицы, уточнил глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания на полигоне. Генеральный директор компании-подрядчика "Экоком", которая занимается рекультивацией полигона, Оливер Кайзер отметил, что пленка способна предотвратить утечку свалочного газа.
После того, как сформируется новое тело полигона, его накроют более плотной и долговечной пленкой. Кроме того, на свалке начали устанавливать систему дренажа для сбора опасного фильтрата из грунтовых вод и готовить фундамент для очистных сооружений. По периметру "Кучино" пробурят шесть колодцев, собранный из них фильтрат отправят на очистные сооружения.
Стоимость контракта на рекультивацию "Кучино" составляет 3,9 миллиарда рублей. 1,6 миллиарда выделяется из бюджета РФ, остальное оплатит Московская область. Гарантия на рекультивационные работы составит пять лет. Работы пройдут в четыре этапа: создание очистных сооружений для фильтрата (до 10 августа), выравнивание свалки и строительство защитного экрана (до 12 декабря), устройство системы водоотведения (до 1 января 2018 года) и благоустройство территории.
В конце марта глава Балашихи сообщал, что основные земляные работы в рамках рекультивации "Кучино" начнутся не раньше лета
. Он также предупредил, что выравнивание склонов полигона может привести к появлению неприятного запаха. Для его подавления на свалке будут работать аэрозольные пушки. А в феврале сообщалось, что рекультивацию могут перенести на осень
именно из-за запаха.