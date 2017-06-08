Несколько сотен километров дорог построят в городе по программе реновации

Несколько сотен километров новых дорог планируется построить в Москве в ходе реализации программы реновации. Об этом сообщается на сайте
комплекса градостроительной политики со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина.
"При проектировании новых кварталов в рамках программы реновации мы уделяем большое внимание вопросам транспортного обеспечения этих территорий. Предполагается строительство несколько сотен километров дорог и внутриквартальных проездов", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина. По словам главы стройкомплекса, новая дорожная сеть должна существенно улучшить транспортную ситуацию в городе, а также создать необходимые районные связи.
Напомним, проекты планировок новых кварталов разработают до 1 августа 2019 года
. В каждом конкретном квартале реновации базовые требования будут корректироваться с учетом мнения местных жителей по итогам публичных слушаний или общественного обсуждения, а также с учетом особенностей местной застройки. Въехать во дворы новых кварталов смогут только пожарные и реанимобили
, а паркинги будут предусмотрены лишь для машин жильцов. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда.
Новые кварталы будут создаваться на принципах увеличения публичных пространств, парковки будут подземными, а транзитное движение во дворах будет исключено. Если сегодня в разных районах города одно место на парковке приходится на 3,5-7 квартир, то в новых кварталах одно машино-место будет приходиться на 2,5 квартиры. Кроме того, власти Москвы будут учитывать наличие в проектах так называемой "третьей функции"
, под которой понимаются места для работы, досуга и развлечений в жилых кварталах.