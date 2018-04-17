В "Шереметьево" опровергли информацию из соцсетей о регистрации пассажиров "по бумажке" из-за блокировки Telegram

Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" опровергла информацию о сбоях в работе систем регистрации из-за блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram и миллионов IP-адресов, принадлежащих компаниям Amazon и Google, куда мигрировал Telegram. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
Во вторник в соцсетях распространялась информация о том, что под блокировку попала часть IP-адресов партнеров "Шереметьево", из-за чего в терминале F "системы висят", а пассажиров регистрируют, "как в совке, по бумажному списку". Сообщалось, что из-за этого в терминале скопилось много народу.
В частности, об этом писал со ссылкой на неназванного пользователя Telegram-канал
"Телеграммы Ф. Крашенинникова". Позже там отметили, что подтверждения информации получить не удалось: "похоже, что кто-то зло пошутил". "Шереметьево работает в штатном режиме. Системы регистрации пассажиров функционируют без сбоев", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, решение суда о блокировке Telegram было вынесено по иску Роскомнадзора, поданному 6 апреля. Суд постановил ограничить доступ к мессенджеру немедленно до исполнения сервисом обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке
Telegram.
В рамках борьбы с мессенджером заблокировано 15,8 миллионов IP-адресов компаний Amazon и Google
. В связи с этим о трудностях в работе сообщил ряд сторонних интернет-сервисов и сайтов, среди которых Viber
, сервисы Microsoft, сайты "Одноклассников" и радиостанции "Говорит Москва". Сайт самого Роскомнадзора подвергся DDOS-атаке. При этом в ведомстве назвали ложной информацию о блокировке "добросовестных" ресурсов.