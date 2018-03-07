Москвичи жалуются на неприятные запахи и гарь и подозревают "Мосэкомониторинг" в подтасовке данных

Уже третью ночь москвичи чувствуют запах гари, в некоторых районах смешанный с запахом сероводорода и вынуждающий спать с закрытыми окнами. Даже вполне благополучный северо-запад Москвы покрылся дымовой завесой и стал лидером по распространенности неприятных запахов. Экоактивисты утверждают, что причиной всего этого является системный экологический и инфраструктурный коллапс, сообщает Activatica.Org
.
Как выяснилось, причины запахов везде разные - в Мневниковской пойме работают незаконные мусоросжигательные печи
, на природных территориях в Крылатском начинается мощный травопал, а на Осеннем бульваре чувствуется запах, похожий на прорыв канализации. Жительница Щукино жалуется на сильный запах гари, похожий на тот, что бывает от сжигания мусора, а ее соседи уже несколько месяцев жалуются, что гарь буквально висит над рекой: "Одна женщина писала, что виновата газопаровая станция на улице Лыковской в Строгино. что там периодически бывают некие "разгрузочные дни", что сами работники называют её "мусоросжигателем". Я не знаю, как это проверить и доказать, но по запаху очень похоже".
Запах гари и странная дымка ощущается также в Химках, Красногорске, Реутове и столичных районах Жулебино, Медведково, Новогиреево, Нахабино, Тушино и Перово. Позже в правительстве Москвы заявили, что причиной гари могут быть поджоги сухой травы, однако местные жители этому не слишком верят. Между тем, как сообщили в районной группе
, посвященной подмосковному Жуковскому, недавно там загорелась местная Сафоновская свалка, для тушения которой "пожарных сгоняли со всего района". Экоактивисты не исключают, что именно эти запахи ощущались в том числе и в Москве.
За информацией об экологической ситуации многие отправляются на сайт Мосэкомониторинга, который накануне зафиксировал трехкратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода
в Жулебино и Кожухово. При этом на странице экоактивистов "Стоп выброс" в соцсети "Вконтакте"
сообщается, что на сайте публикуется недостоверная информация: средние показатели "закругляют", чтобы все выглядело более-менее прилично. А информация о превышениях ПДК со временем просто исчезает.
Кроме того, по данным сайта наблюдения за пожарами, обрабатывающего информацию со спутников, Москва окружена очагами возгорания и задымления. Причиной травяных пожаров при этом могут быть как местные "отдыхающие", так и горящие свалки, проблема которых обострилась в последние месяцы
. "Власти Москвы и Подмосковья явно не торопятся решать проблему и списывают проблему неприятных запахов на причины преходящие и сезонные - а вовсе не на системный экологический и инфраструктурный коллапс", - делают вывод экоактивисты.