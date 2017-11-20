Температура в Москве побила второй за сутки рекорд, превысив климатическую норму на 11 градусов

Погода в Москве во второй раз за сутки побила абсолютный рекорд температуры за весь период инструментальных наблюдений. Если ночью столбики термометров преодолели
отметку в 7 градусов тепла, то к 10 утра температура в городе была плюс 8,0 градуса, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
"Аномалия температуры составляет 11 градусов выше нормы. Это невероятно теплая погода: середина декабря по климатической погоде соответствует середине апреля", - заявил Вильфанд.
По его словам, новый рекорд в обозримом будущем побит не будет. Температура на метеорологических станциях в
столице начинает постепенно понижаться и к 20:00-21:00 в столице столбики термометров резко упадут до нулевой отметки. К вечеру ожидаются осадки сначала в виде дождя, затем в виде мокрого снега, усиление ветра до 13-18 метров в секунду.
"Кроме того, прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также сильная гололедица - осадки начнут подмерзать и об этом обязательно нужно предупредить", - подчеркнул специалист.
Вильфанд также отметил, что к концу недели "апрель" уйдет из Москвы насовсем. Ночные температуры вернутся к отметкам в районе минус 10 градусов, повысится атмосферное давление, вероятность осадков снизится. После того, как мягкая зима покинет столичный регион, скорого возвращения тепла уже не ожидается.
Напомним, в ночь на воскресенье в городе выпало около 20 месячной нормы влаги, которая в декабре насчитывает 56 миллиметров. По прогнозу синоптиков, на протяжении дня в городе также ожидаются осадки, но не столь обильные - до 2 миллиметров.