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В столице зафиксирован абсолютный рекорд тепла за 138 лет наблюдений
17 декабря 2017 г. | Время публикации 10:21
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в ночь на воскресенье, 17 декабря, поднялась до отметки в плюс 7,7 градуса, обновив рекордное значение для этого дня за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Гидрометцентра России.

"Температура воздуха днем в субботу поднялась до 4,8 градусов тепла, затем наблюдалось небольшое снижение, однако уже к полуночи воздух прогрелся до 6,5 градусов, а к 3 часам ночи - до 7,7 градуса, что стало максимальным значением для 17 декабря", - уточнил собеседник агентства. Прежний максимум для 17 декабря был зафиксирован в 2006 году, когда воздух в столице прогрелся до 6,1 градуса.

Кроме того, в ночь на воскресенье в городе выпало около 20 месячной нормы влаги, которая в декабре насчитывает 56 миллиметров. По прогнозу синоптиков, на протяжении дня в городе также ожидаются осадки, но не столь обильные - до 2 миллиметров. Температура воздуха останется аномально высокой для декабря - около 5-7 градусов.
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