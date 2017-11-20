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"Концептуально": замощенный плиткой тротуар в центре Москвы на зиму небрежно залили асфальтом (ВИДЕО)
17 декабря 2017 г. | Время публикации 17:23 | Последние изменения 18:26
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Жители столицы на этой неделе стали свидетелями черной "реки" из асфальта, которая протянулась на несколько десятков метров по тротуару на Лесной улице в центре города. По мнению некоторых москвичей, таким образом рабочие на зиму закрыли траншею, а уже весной они проведут на улице полноценное благоустройство. Однако большинство горожан выразили подобными работами недовольство, поскольку асфальт залили прямо поверх недавно уложенной плитки.

Видеозапись столь странного зрелища опубликовал в одном из районных сообществ Москвы местный житель Роман Григорьев. В комментариях к публикации горожане иронизируют, что результат деятельности рабочих смотрится "очень даже авангардно", "стильно" и "концептуально".



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Судя по информации, опубликованной на сайте столичной мэрии, на Лесной улице до конца года должны были проложить кабельную канализацию, чтобы убрать воздушные провода, а также "привести в порядок существующие инженерные сети". "Благоустройство Лесной продолжится в 2018 году и завершится к чемпионату мира по футболу. Чтобы уложиться в сроки, было принято решение провести самые сложные работы до конца этого года", - заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
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