"Продавцы биткоинов" похитили у доверчивого москвича 300 тысяч долларов Рубрики: Происшествия

Global Look Press



В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в здании по адресу: улица Бауманская, дом 9. "В полицию обратился мужчина 1969 года рождения. Двое мужчин под предлогом продажи биткоинов похитили у него 300 тысяч долларов", - отметил представитель МВД.



По данным МВД, в рублях материальный ущерб составил более 17,5 миллиона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Двое неизвестных похитили около 300 тысяч долларов у жителя столицы, пытавшегося купить у них биткоины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в здании по адресу: улица Бауманская, дом 9. "В полицию обратился мужчина 1969 года рождения. Двое мужчин под предлогом продажи биткоинов похитили у него 300 тысяч долларов", - отметил представитель МВД.По данным МВД, в рублях материальный ущерб составил более 17,5 миллиона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").



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