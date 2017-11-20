"Продавцы биткоинов" похитили у доверчивого москвича 300 тысяч долларов

Двое неизвестных похитили около 300 тысяч долларов у жителя столицы, пытавшегося купить у них биткоины, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в здании по адресу: улица Бауманская, дом 9. "В полицию обратился мужчина 1969 года рождения. Двое мужчин под предлогом продажи биткоинов похитили у него 300 тысяч долларов", - отметил представитель МВД.
По данным МВД, в рублях материальный ущерб составил более 17,5 миллиона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").