Вандалы написали слово "содомиты" во всю стену Сахаровского центра в Москве (ФОТО)

В ночь на воскресенье, 17 декабря, неизвестные нанесли надпись "содомиты" на фасаде здания Сахаровского центра на улице Земляной Вал. По предварительным данным, таким образом инициаторы акции выразили свою позицию против деятельности центра.
Телеканал РЕН ТВ
сообщает, что причастные к инциденту активисты считают, что Сахаровский центр якобы "формирует у молодежи чуждые России ценности, а также подрывает духовно-нравственные устои общества". В самом центре комментировать произошедшее отказываются.
По словам москвички Елизаветы Верещагиной, к настоящему моменту охранник центра уже затер часть надписи. При этом на своей странице в Facebook
она разместила фотографии, на которых запечатлены результаты деятельности вандалов.
Согласно информации, опубликованной
на сайте центра, с 12 декабря там открыта выставка "Новый активизм". В воскресенье в рамках этой выставки в Сахаровском центре должен был состояться мастер-класс для детей и подростков по созданию комиксов на социальные темы. Кураторы мероприятия "расскажут о том, как и почему возникла идея проекта, а также о документальных историях "иноагентов", которые лежат в основе работ художников", говорится в описании выставки.
Напомним, в 2012 году в России был принят закон об НКО-иноагентах, которые обязаны регистрироваться в Минюсте и указывать свой статус во всех публикациях. Кроме того, финансовая отчетность иноагентов должна подвергаться обязательному аудиту. В декабре 2014 года Минюст внесло Сахаровский центр в реестр иностранных агентов. Сам центр обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).