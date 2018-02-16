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Названа предварительная причина смерти трехлетнего ребенка в московском детсаду
17 февраля 2018 г. | Время публикации 14:15 | Последние изменения 16:18
Рубрики: Общество  
 
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве
Сообщения о том, что погибшая в детском саду в Новой Москве девочка замерзла из-за халатности воспитателей либо из-за "избиений", не находят подтверждения, сообщили в Следственном комитете.

Согласно показаниям сотрудников и руководства дошкольного учреждения, во время прогулки у девочки произошел приступ, ее принесли в помещение и вызвали врачей, которые сообщили предварительную причину смерти ребёнка - сердечная дисфункция.

Вскрытие не выявило никаких признаков переохлаждения организма, а также внутренних или внешних травм, сообщает РИА "Новости".

Напомним, что в минувшую пятницу, 16 февраля, было возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве во время прогулки. Возвращаясь после прогулки с младшей группой, воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка.

"Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка", - сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Позже отец ребенка заявил, что ежедневно забирал ребёнка из детсада около 13.00, так как дочка капризничала и жаловалась на то, что хочет домой, а не оставаться на занятия. Он говорит, что погибшая дочь нигде на учёте по состоянию здоровья не состояла и проблем у неё с этим никогда не было. Но несколько дней назад дома после посещения детского сада на её теле родители увидели синяки.
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