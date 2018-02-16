Названа предварительная причина смерти трехлетнего ребенка в московском детсаду

17 февраля 2018 г. Смерть трехлетней девочки, найденной на территории детсада, ее отец объяснил избиениями

Возвращаясь после прогулки с младшей группой, воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка. Вернувшись на место прогулки они обнаружили лежащую на снегу трехлетнюю девочку.