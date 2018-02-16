

Смерть трехлетней девочки, найденной на территории детсада, ее отец объяснил избиениями Рубрики: Общество

Global Look Press



История пока загадочная: возвращаясь после прогулки с младшей группой, воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка. Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.



Как удалось выяснить



Девочка лежала на спине и не подавала признаков жизни. Воспитательница вызвала "скорую", но прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает издание.



Погибший ребенок был из азербайджанской семьи. Её родители официально нигде не работают, живут на сезонные доходы отца, которые торгует овощами и фруктами.



Как рассказал глава семейства, погибшая дочь нигде на учёте не состояла и проблем с её здоровьем никогда не было. Несколько дней назад дома после посещения детского сада на её теле родители увидели синяки, но дочь рассказала, что упала во время игры.



Отец погибшего ребенка сообщил, что ежедневно забирал ребёнка из детсада около 13.00, так как дочка капризничала и жаловалась на то, что хочет домой, а не оставаться на занятия.



А тем временем СК расследует другую версию. Следствие подозревает, что смерть ребенка была вызвана халатностью воспитателей, оставивших на улице ребенка.



"В рамках расследования дела следователи проверили соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами". Об этом



"Как отметил председатель СК России, необходимо тщательным образом проверить информацию о том, что ребенок долгое время находился на улице без присмотра взрослых, установить все причины случившейся трагедии и привлечь к ответственности виновных лиц, проявивших равнодушие и непрофессионализм. Это вопиющий факт безразличия, бесчеловечности, беспечности, которые привели к трагедии - гибели ребенка", - заявила Петренко. По факту смерти трехлетнего ребенка, тело которого было найдено 16 февраля в одном из столичных детских садов, возбуждено уголовное дело.История пока загадочная: возвращаясь после прогулки с младшей группой, воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка. Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка.Как удалось выяснить "Московскому комсомольцу" , тело ребенка было найдено в сугробе.Девочка лежала на спине и не подавала признаков жизни. Воспитательница вызвала "скорую", но прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает издание.Погибший ребенок был из азербайджанской семьи. Её родители официально нигде не работают, живут на сезонные доходы отца, которые торгует овощами и фруктами.Как рассказал глава семейства, погибшая дочь нигде на учёте не состояла и проблем с её здоровьем никогда не было. Несколько дней назад дома после посещения детского сада на её теле родители увидели синяки, но дочь рассказала, что упала во время игры.Отец погибшего ребенка сообщил, что ежедневно забирал ребёнка из детсада около 13.00, так как дочка капризничала и жаловалась на то, что хочет домой, а не оставаться на занятия.А тем временем СК расследует другую версию. Следствие подозревает, что смерть ребенка была вызвана халатностью воспитателей, оставивших на улице ребенка."В рамках расследования дела следователи проверили соблюдение работниками учреждения мер по обеспечению безопасности детей на территории садика, в том числе во время детских прогулок с малышами". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Как отметил председатель СК России, необходимо тщательным образом проверить информацию о том, что ребенок долгое время находился на улице без присмотра взрослых, установить все причины случившейся трагедии и привлечь к ответственности виновных лиц, проявивших равнодушие и непрофессионализм. Это вопиющий факт безразличия, бесчеловечности, беспечности, которые привели к трагедии - гибели ребенка", - заявила Петренко.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 февраля 2018 г. Трехлетнюю девочку обнаружили мертвой после прогулки в детсаду, возбуждено уголовное дело

Воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка, возвращаясь в детсад после прогулки. Девочку обнаружили на снегу в бессознательном состоянии. Прибывшие медики констатировали смерть. Некоторые СМИ пишут, что ребенка якобы забыли на улице на два часа.



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