"Кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты": что произошло во время съезда обманутых дольщиков

Пятнадцать человек задержано столичной полицией за нарушение порядка во время второго съезда обманутых дольщиков в Москве.
"В ходе проведения в столичном Доме кино Всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции, с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия", - сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе столичного главка полиции.
Съезд проходил в московском Доме кино, расположенном по адресу Васильевская улица, 13. По данным РБК
, задержанными стали не участники съезда, а лица, которые устроили несогласованные акции вне официальной программы.
Как сообщили организаторы мероприятия, на сегодняшний день обманутыми являются около 140 тысяч жителей России, и это уже второй съезд обманутых дольщиков.
Как уточняет "Коммерсантъ"
, задержания проходили у входа в Дом кино, где шел общероссийский съезд. Само мероприятие проходило под руководством КПРФ, а задержанными стали лица, которые обвиняли Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ на пост президента России, в том, что он их "обворовал".
"На пикет к Дому кино вышли обманутые пайщики совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты Павел Грудинин. Они судятся с совхозом за свои земельные права, которые были нарушены Грудининым", - пояснил "ТАСС"
адвокат задержанных Александр Зорин.
По его словам, пикетчики никакой общественный порядок не нарушали. Они просто стояли с плакатами, чтобы выразить таким образом свое мнение, но их силой затащили в автозак и привезли в ОВД "Пресненское".
По словам адвоката, задержано было 20 человек.
По свидетельству Зорина, у Дома кино во время пикета присутствовал депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Родин, который "кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты".