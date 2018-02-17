"Кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты": что произошло во время съезда обманутых дольщиков Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



"В ходе проведения в столичном Доме кино Всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции, с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия", - сообщили



Съезд проходил в московском Доме кино, расположенном по адресу Васильевская улица, 13. По данным



Как сообщили организаторы мероприятия, на сегодняшний день обманутыми являются около 140 тысяч жителей России, и это уже второй съезд обманутых дольщиков.



Как уточняет



"На пикет к Дому кино вышли обманутые пайщики совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты Павел Грудинин. Они судятся с совхозом за свои земельные права, которые были нарушены Грудининым", - пояснил



По его словам, пикетчики никакой общественный порядок не нарушали. Они просто стояли с плакатами, чтобы выразить таким образом свое мнение, но их силой затащили в автозак и привезли в ОВД "Пресненское".



По словам адвоката, задержано было 20 человек.



По свидетельству Зорина, у Дома кино во время пикета присутствовал депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Родин, который "кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты". Пятнадцать человек задержано столичной полицией за нарушение порядка во время второго съезда обманутых дольщиков в Москве."В ходе проведения в столичном Доме кино Всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции, с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.Съезд проходил в московском Доме кино, расположенном по адресу Васильевская улица, 13. По данным РБК , задержанными стали не участники съезда, а лица, которые устроили несогласованные акции вне официальной программы.Как сообщили организаторы мероприятия, на сегодняшний день обманутыми являются около 140 тысяч жителей России, и это уже второй съезд обманутых дольщиков.Как уточняет "Коммерсантъ" , задержания проходили у входа в Дом кино, где шел общероссийский съезд. Само мероприятие проходило под руководством КПРФ, а задержанными стали лица, которые обвиняли Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ на пост президента России, в том, что он их "обворовал"."На пикет к Дому кино вышли обманутые пайщики совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты Павел Грудинин. Они судятся с совхозом за свои земельные права, которые были нарушены Грудининым", - пояснил "ТАСС" адвокат задержанных Александр Зорин.По его словам, пикетчики никакой общественный порядок не нарушали. Они просто стояли с плакатами, чтобы выразить таким образом свое мнение, но их силой затащили в автозак и привезли в ОВД "Пресненское".По словам адвоката, задержано было 20 человек.По свидетельству Зорина, у Дома кино во время пикета присутствовал депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Родин, который "кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты".



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