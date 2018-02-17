NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
февраля
pda
Поиск
Архив

"Кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты": что произошло во время съезда обманутых дольщиков
17 февраля 2018 г. | Время публикации 12:00 | Последние изменения 12:38
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Пятнадцать человек задержано столичной полицией за нарушение порядка во время второго съезда обманутых дольщиков в Москве.

"В ходе проведения в столичном Доме кино Всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции, с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Съезд проходил в московском Доме кино, расположенном по адресу Васильевская улица, 13. По данным РБК, задержанными стали не участники съезда, а лица, которые устроили несогласованные акции вне официальной программы.

Как сообщили организаторы мероприятия, на сегодняшний день обманутыми являются около 140 тысяч жителей России, и это уже второй съезд обманутых дольщиков.

Как уточняет "Коммерсантъ", задержания проходили у входа в Дом кино, где шел общероссийский съезд. Само мероприятие проходило под руководством КПРФ, а задержанными стали лица, которые обвиняли Павла Грудинина, выдвинутого от КПРФ на пост президента России, в том, что он их "обворовал".

"На пикет к Дому кино вышли обманутые пайщики совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты Павел Грудинин. Они судятся с совхозом за свои земельные права, которые были нарушены Грудининым", - пояснил "ТАСС" адвокат задержанных Александр Зорин.

По его словам, пикетчики никакой общественный порядок не нарушали. Они просто стояли с плакатами, чтобы выразить таким образом свое мнение, но их силой затащили в автозак и привезли в ОВД "Пресненское".

По словам адвоката, задержано было 20 человек.

По свидетельству Зорина, у Дома кино во время пикета присутствовал депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Родин, который "кидался на пожилых людей и вырывал у них плакаты".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.02.2018   21:40
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 17 февраля 2018 г. // Последняя новость 21:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>