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Сотрудники Росгвардии спасли из Москвы-реки трех из пяти человек, провалившихся под лед на снегоходе
17 февраля 2018 г. | Время публикации 20:48
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники Росгвардии спасли трех человек, провалившихся под лед на Москве-реке.

"Сотрудники вневедомственной охраны спасли из ледяной воды трех утопающих, провалившихся под лед на снегоходе. Инцидент произошел сегодня в районе Рублевской станции водоподготовки", говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

Инцидент произошел, когда группа людей, в которой, предположительно, было пять человек, каталась на снегоходах по Москве-реке недалеко от гидроэлектростанции.

"Выехав на лед, два снегохода провалились в полынью", - сообщили в Росгвардии.

Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, который в этот момент осуществлял обход прилегающей территории своего поста.

Рискуя собственной жизнью, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при помощи веревки и спасательного круга вытащили на берег трех мужчин.

"На данный момент в воде, предположительно еще могут находиться двое человек. Их тела пока не обнаружены. Поиски продолжаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.
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