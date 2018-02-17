Сотрудники Росгвардии спасли из Москвы-реки трех из пяти человек, провалившихся под лед на снегоходе Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Сотрудники вневедомственной охраны спасли из ледяной воды трех утопающих, провалившихся под лед на снегоходе. Инцидент произошел сегодня в районе Рублевской станции водоподготовки", говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.



Инцидент произошел, когда группа людей, в которой, предположительно, было пять человек, каталась на снегоходах по Москве-реке недалеко от гидроэлектростанции.



"Выехав на лед, два снегохода провалились в полынью", - сообщили в Росгвардии.



Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, который в этот момент осуществлял обход прилегающей территории своего поста.



Рискуя собственной жизнью, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при помощи веревки и спасательного круга вытащили на берег трех мужчин.



"На данный момент в воде, предположительно еще могут находиться двое человек. Их тела пока не обнаружены. Поиски продолжаются", - сообщили Сотрудники Росгвардии спасли трех человек, провалившихся под лед на Москве-реке."Сотрудники вневедомственной охраны спасли из ледяной воды трех утопающих, провалившихся под лед на снегоходе. Инцидент произошел сегодня в районе Рублевской станции водоподготовки", говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.Инцидент произошел, когда группа людей, в которой, предположительно, было пять человек, каталась на снегоходах по Москве-реке недалеко от гидроэлектростанции."Выехав на лед, два снегохода провалились в полынью", - сообщили в Росгвардии.Крики о помощи услышал сотрудник вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве, который в этот момент осуществлял обход прилегающей территории своего поста.Рискуя собственной жизнью, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при помощи веревки и спасательного круга вытащили на берег трех мужчин."На данный момент в воде, предположительно еще могут находиться двое человек. Их тела пока не обнаружены. Поиски продолжаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.



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