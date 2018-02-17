

В детсаду "Дельфиненок" Роспотребнадзор начал проверку из-за вспышки кишечной инфекции Рубрики: Общество

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"При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в дошкольном отделении "Дельфиненок" ГБОУ СОШ N492 в Южном административном округе Москвы в управление Роспотребнадзора по Москве начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении ведомства.



Садик закрылся на карантин до 26 февраля, чтобы изолировать детей друг от друга, пока врачи установят диагноз. По словам директора школы 492, в структуру которого входит сад, Жанны Разореновой, учреждение инициировало проверку эпидемиологической службы из-за низкой посещаемости садика.



Она заявила, что информация о массовом отравлении 87 детей и госпитализации пятерых из них, является недостоверной.



По данным Роспотребнадзора, клинические проявления инфекции были зафиксированы у 20 детей, которые посещают этот садик. Однако число госпитализированных в ведомстве не смогли уточнить, сообщает Управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку в столичном детском саду 2248 ("Дельфиненок") из-за вспышки кишечной инфекции."При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в дошкольном отделении "Дельфиненок" ГБОУ СОШ N492 в Южном административном округе Москвы в управление Роспотребнадзора по Москве начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении ведомства.Садик закрылся на карантин до 26 февраля, чтобы изолировать детей друг от друга, пока врачи установят диагноз. По словам директора школы 492, в структуру которого входит сад, Жанны Разореновой, учреждение инициировало проверку эпидемиологической службы из-за низкой посещаемости садика.Она заявила, что информация о массовом отравлении 87 детей и госпитализации пятерых из них, является недостоверной.По данным Роспотребнадзора, клинические проявления инфекции были зафиксированы у 20 детей, которые посещают этот садик. Однако число госпитализированных в ведомстве не смогли уточнить, сообщает "ТАСС"



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