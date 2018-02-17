NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
февраля
pda
Поиск
Архив

В детсаду "Дельфиненок" Роспотребнадзор начал проверку из-за вспышки кишечной инфекции
17 февраля 2018 г. | Время публикации 21:15
Рубрики: Общество  
 
Архив NEWSru.com
Управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку в столичном детском саду 2248 ("Дельфиненок") из-за вспышки кишечной инфекции.

"При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в дошкольном отделении "Дельфиненок" ГБОУ СОШ N492 в Южном административном округе Москвы в управление Роспотребнадзора по Москве начато эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении ведомства.

Садик закрылся на карантин до 26 февраля, чтобы изолировать детей друг от друга, пока врачи установят диагноз. По словам директора школы 492, в структуру которого входит сад, Жанны Разореновой, учреждение инициировало проверку эпидемиологической службы из-за низкой посещаемости садика.

Она заявила, что информация о массовом отравлении 87 детей и госпитализации пятерых из них, является недостоверной.

По данным Роспотребнадзора, клинические проявления инфекции были зафиксированы у 20 детей, которые посещают этот садик. Однако число госпитализированных в ведомстве не смогли уточнить, сообщает "ТАСС".
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.02.2018   21:40
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 17 февраля 2018 г. // Последняя новость 21:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>