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СМИ сообщили о похищении у пьяного пассажира такси 130 млн рублей, но в МВД это опровергли
17 февраля 2018 г. | Время публикации 10:36 | Последние изменения 11:59
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Водитель такси избил мужчину после поездки в ТиНАО, после чего отобрал у последнего сумку, с находящимися в ней 130 миллионов рублей. Такое сообщение появилось в ночь с пятницы на субботу в ряде СМИ.

"В полицию обратился гражданин с заявлением о том, что водитель автомобиля "Яндекс.Такси" довез его до поселка Коммунарка, расположенного в ТиНАО, после чего избил и отобрал сумку с находящимися в ней 130 млн рублей", - сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.

Но утром в МВД сообщили, что информация о краже не подтвердилась.

Сообщение о краже водителем такси в "Новой Москве" сумки, в которой находились 130 миллионов рублей, не подтвердилось, рассказал "РИАМО" в субботу, 17 февраля, дежурный офицер столичного ГУ МВД РФ.

По словам представителя МВД, заявитель находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего был доставлен в медучреждение.
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Суббота, 17 февраля 2018 г. // Последняя новость 21:15
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