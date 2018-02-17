СМИ сообщили о похищении у пьяного пассажира такси 130 млн рублей, но в МВД это опровергли

Водитель такси избил мужчину после поездки в ТиНАО, после чего отобрал у последнего сумку, с находящимися в ней 130 миллионов рублей. Такое сообщение появилось в ночь с пятницы на субботу в ряде СМИ.
"В полицию обратился гражданин с заявлением о том, что водитель автомобиля "Яндекс.Такси" довез его до поселка Коммунарка, расположенного в ТиНАО, после чего избил и отобрал сумку с находящимися в ней 130 млн рублей", - сообщил Агентству городских новостей "Москва"
источник в правоохранительных органах.
Но утром в МВД сообщили, что информация о краже не подтвердилась.
Сообщение о краже водителем такси в "Новой Москве" сумки, в которой находились 130 миллионов рублей, не подтвердилось, рассказал "РИАМО"
в субботу, 17 февраля, дежурный офицер столичного ГУ МВД РФ.
По словам представителя МВД, заявитель находился в состоянии алкогольного опьянения, после чего был доставлен в медучреждение.