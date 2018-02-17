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Сугробы в феврале установили новый рекорд: в мэрии озвучили цифры снегопада века
17 февраля 2018 г. | Время публикации 17:15 | Последние изменения 17:30
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Высота сугробов в Москве на середину февраля 2018 года вдвое превысила норму на этот зимний месяц и составила 70 см.

Начало рекорда задал снегопад, прошедший 3 февраля.

"С 3 февраля, помимо 47 см снега, которые выпали в течение двух дней, мы получили еще примерно около 20 см. Нетрудно посчитать, что это около 70 см в феврале при норме 36 см. При годовой норме снега примерно 1,5 м в Москве на сегодняшний день выпало порядка 1,9 метра", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

По его словам, сообщает "ТАСС", сегодня каждый день в Москве работает примерно 14,5 тысяч единиц различной техники. Ежедневно, начиная с 4 февраля, после сильного снегопада вывозится до 1,5 млн кубометров снега.
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Суббота, 17 февраля 2018 г. // Последняя новость 21:15
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