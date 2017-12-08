МЧС сообщило о новых жалобах жителей региона на неприятные запахи

10 января 2018 г. Жители столичного региона вновь жаловались на запах сероводорода. Он будет чувствоваться всю неделю

8 января жители Москвы и Подмосковья начали вновь жаловаться на запах сероводорода. Источником его признан полигон "Кучино", на котором ведутся работы по дегазации, запах с полигона будет ощущаться до понедельника, 15 января.