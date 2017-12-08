МЧС сообщило о новых жалобах жителей региона на неприятные запахи

В районе полигона "Кучино", расположенного в подмосковной Балашихе, в течение суток зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. Об этом сообщается на сайте МЧС России
.
По данным ведомства, за 16 января от жителей Москвы и области поступило 28 обращений. В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.
Регулярные жалобы от жителей столицы и Подмосковья на запах тухлой квашеной капусты
начали поступать с 8 декабря 2017 года. С начала 2018 года количество жалоб не уменьшилось: на сегодняшний день поступило около 100 обращений о неприятном запахе, источником которой предположительно является мусорный полигон "Кучино". Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона "делают все возможное", чтобы неприятный запах "исчез к концу января": ранее сообщалось, что запах, связанный в том числе с проведением работ по дегазации свалки, продержится до 15 января
.
Между тем лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что зловоние могло идти с других полигонов
, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе. "Кучино" могло стать козлом отпущения именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте "Яблока".