Билеты "Единый" в виде браслета поступят в продажу в столичном метро

Браслеты с функцией транспортного билета "Единый" появятся в сувенирных магазинах Московского метрополитена на станциях "Трубная" и "Маяковская" и во всех сувенирных витринах на стойках "Живое общение" до конца дня 17 января. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии
"Браслеты с функцией транспортной карты "Тройка" очень нравятся пассажирам, поэтому мы решили выпустить браслеты и с функцией билета "Единый". Записать поездки на такой браслет можно будет только один раз, а затем сохранить проездной в качестве сувенира. Это особенно актуально для туристов - они смогут оставить необычный билет на память о визите в Москву", - рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. По его словам, если пилотный проект понравится пассажирам, в пунктах продаж появятся новые партии браслетов, которые выпустят в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
В продажу поступят два типа силиконовых браслетов красного цвета на 20 и на 40 поездок, их выпустят тиражом по 750 экземпляров. Цена браслета с записанным на нем билетом "Единый" на 20 поездок составит 897 рублей, а на 40 поездок — 1644 рубля. Она складывается из стоимости браслета (150 рублей) и стоимости билета (на 20 поездок — 747 рублей, на 40 поездок — 1494 рубля). Браслет позволит оплатить проезд в метро, на Московском центральном кольце и наземном транспорте. На браслетах изображен логотип московского метро, надпись "Единый" и количество записанных поездок.
Это не первый эксперимент такого рода. Так, в октябре прошлого года на стойке "Живое общение" на станции метро "Пушкинская" и в флагманском магазине на станции метро "Маяковская" начали продавать керамические кольца
с функцией карты "Тройка" стоимостью 2200 рублей. Ранее в продажу поступили браслеты с функцией карты "Тройка": первый тираж в количестве 500 штук был раскуплен в течение нескольких часов
. А летом 2016 года московскую "Тройку" начали выпускать в виде брелока
. Тогда ее можно было получить только в подарок при покупке билетов "Единый" на 90 или 365 дней.