Билеты "Единый" в виде браслета поступят в продажу в столичном метро

30 октября 2017 г. Кольца с функциями карты "Тройка" начали продавать в столичном метро

Первый тираж колец, которые можно купить на стойке "Живое общение" на станции метро "Пушкинская" и в флагманском магазине составит 500 штук. Дальнейшие объемы выпуска будут зависеть от спроса. Стоимость кольца - 2200 рублей.